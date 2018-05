Amikor nem az akarathiány okozza a diéta sikertelenségét

Nagyon sokszor halljuk, olykor már közhelyesnek is hangzik, hogy minden fejben dől el. Különösen igaz ez, ha fogyókúráról beszélünk. Tavasz végén óhatatlan ismét a női témák előterébe kerül a diétázás kérdésköre. A plusz kilók elleni küzdelem az elhatározással kezdődik, amihez mindenki igyekszik a megfelelő táplálkozási formát és mozgást is megtalálni. Ha a kitartásunk nem lankad, igazán szép sikereket érhetünk el. Ám néha még a legnagyobb elszántság ellenére is valami probléma keletkezik a rendszerben, és a plusz kilók nem vagy nem igazán abban az ütemben és mértékben tűnnek el, ahogyan vártuk. Ilyenkor válaszút elé kerül a diétázó. Van, aki feladja a küzdelmet, valaki önostorozásba kezd, és vannak olyanok is, akik próbálják megérteni a probléma hátterét.

Az idén indult Richter Főnix Közösség keretében került bemutatásra Kozmér Alexandra története. A príma-balerina egyike azoknak az erős nőknek, akik életükben igen komoly nehézségeket éltek meg. Ők azonban ezeket leküzdve újraépítették életüket, történetüket pedig a nyilvánosság előtt is felvállalták, hogy ezzel másokat is motiváljanak.

Alexandra világéletében táncos akart lenni. Hittel, kitartással már fiatalon elismert táncművész lett, a legnagyobb főszerepeket játszotta el. Aztán egy ponton valami megváltozott az életében. Folyamatos testsúlynövekedése egyre nagyobb gondot okozott a színpadon. Karrierje negatív irányt vett.

„A fogyókúrás történetek minden szegmensét megéltem, beleértve ebbe a saját diétás módszerektől kezdve az orvosi felügyelettel zajló fogyókúrát is. Éveken át küzdöttem, sokszor önmagamat ostorozva, hogy vajon bennem van-e a hiba. Nem értettem, hogy míg a szakmát illetően olyan nagy a kitartásom, a fogyást illetően miért van baj. Az elszántságomat is megkérdőjeleztem.”

Az önmagába vetett hit azonban nem engedte, hogy feladja a küzdelmet. Kitartóan kereste a megoldást.

„Orvosi javaslatra egy olyan vérvizsgálatra mentem el, aminek köszönhetően kiderült, hogy pajzsmirigy problémám van, és ez áll a sikertelen fogyások hátterében. A nehézségeket és önkritikát se nélkülöző éveken az önmagamba vetett hit és az a mély tudás segített át, hogy mindez csak átmenet. Valamiért kaptam az élettől ezt a kihívást, amivel meg kell küzdenem.”

A pajzsmirigy egy kicsi, mindössze 2-4 dkg-os szerv. Szabályozza többek között az anyagcsere-folyamatokat, a testhőmérsékletet vagy a koleszterinszintet. Ha ez a szerv valamilyen oknál fogva nem működik jól, annak számos kihatása lehet. A pajzsmirigy alulműködése például levertséget, fáradságot okoz. Mivel pedig az anyagcsere szabályozás is sérül, kialakul a túlsúly. Alexandra miután diagnosztizálták betegségét gyógyszeres kezelésben részesült. Az orvosi kezelésnek és kitartó gyakorlásnak köszönhetően visszanyerte nemcsak régi alakját, de korábbi elismertségét és szerepeit is. Ma már bátran vállalja történetét, mert hisz benne, hogy ezzel másoknak is segíthet.

„Már a karrierem elején meghoztam a döntést, hogy én más leszek. Amikor belépek a színház kapuján, akkor nem fogok maszkot felvenni, felvállalom azt is, ha rossz kedvem van, a saját életemben nem akarok szerepet játszani. Úgy gondolom, hogy vannak olyan problémák, amikről igenis beszélni kell. Akár egymás között, akár nyilvánosság előtt. Nem vagyunk tökéletesek. Mindenkinek van olyan nehézség az életében, amit felvállalva példát tud mutatni másnak is. Az én esetemben, ellentétben sok betegséggel, nincs teljes gyógyulás, ez egy élethosszig tartó küzdelem, mai napig gyógyszert kell szednem, ami segít legyőzni a problémám okozta kihívásokat. Hiszem, hogy nincs lehetetlen, és a kitartás, a hit meghozza a gyümölcsét.”