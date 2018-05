Zseniális listában szedte össze barátjának, mit kell csinálnia, ha pánikrohama van

Kelsey Darragh, a Buzzfeed amerikai hírportál egyik újságírója, rendszeresen szorongásos epizódok és pánikrohamok gyötrik. Azt mondja, általában nehezére esik, hogy kifejezze az érzéseit, pláne, ha azok összetettek, és épp arról próbálják meggyőzni őt, hogy meg fog halni. Mivel a rohamok meglehetősen gyakran törnek rá, Kelsey fontosnak érezte, hogy felkészítse erre a szerelmét is.

Egy listát gyártott, összegyűjtve azokat a dolgokat, amiket a barátja tehet érte akkor, amikor épp egy pánikrohamot él át. Miután elkészült a listával, Kelsey a Twitter-oldalán keresztül megosztotta az ismerőseivel is, hogy megmutassa nekik, ő hogyan küzd a mentális problémája ellen. És a lista ettől a pillanattól kezdve önálló életet él: vírusszerűen terjed, mostanáig 23 ezernél is többen lájkolták, és legalább 8000-en osztották meg.

I have panic & anxiety disorder. My boyfriend does not... but wants to understand it so he can help me. SO I made him this list! Feel free to share w ur loved ones that need guidance! pic.twitter.com/k8pcCfzMcj