A Férfi „csak” felébresztett, vagy maradni is fog?

A „minőségi férfi energia” ereje

Minőségi férfi energiának hívom azt az energiát, ami az „igazi” Férfiból árad. Aki megéli Erejét, beleáll aktívan egy feladatba, tesz, cselekszik, és árasztja magából azt a lehengerlő férfierőt, amire a legtöbb nő vágyik. (Zárójeles megjegyzés: szerintem minden nő, csak nem mindenki tart ott, hogy ezt elismerje magának.)

Egy teljesen átlagos forgatókönyvnek tűnik az, amikor egy nő él egy átlagos, de legtöbbször már régóta nem működő házasságban, kapcsolatban, és hirtelen szembesül ezzel az energiával, ami kirobbantja abból az állóvízből, amibe akár már évek óta beleragadt. Megjelenik az életében a nagybetűs Férfi, akire ki-ki vérmérséklete, illetve félelmei szerint reagál. A félelmek ugyanis a legfőbb mozgatórugók, amelyeket számtalanszor a „jólneveltség” álarcában palástolunk, mert jó feleségek, jó anyák, jó, a társadalom számára hasznos és „normális nők” kívánunk lenni, aki számára nem fér bele, hogy felrúgja az egyébként már régóta düledező életét és kapcsolatát „puszta szerelem” miatt.

Ez általában a látszat, amivel sok nő küzd. Megfelelni a társadalmi sztereotípiáknak és félni attól, hogy kitaszítottá válnak a választásaik miatt. Régről való berögzültség ez talán, amikor ez a fajta kitaszítottság a halállal volt egyenlő, de azért a 21. században szerencsére már nem kell ilyesmivel szembenézni.

Ellenállás, megadás, garanciák

A következő lépés ezért általában szinte mindig a tiltakozás, ellenállás. A nő ilyenkor küzd önmagával, és küzd a Férfi és a vele járó energia ellen. Küzd, és megpróbál nem tudomást venni erről az újdonsült érzésről és helyzetről. Eljön azonban egy pont, amikor a nő megadja magát ennek az érzésnek, és hagyja, hogy az felhozzon olyan kérdéseket, dolgokat, amelyek eddig elfojtásban voltak.

A másik dilemma viszont ilyenkor az, hogy az illetékes Férfit, aki ezt a szerelem- és minőségi Férfi energiát az életükbe hozta, hirtelen felmagasztalják, és az újdonság csodájának köszönhetően túlságosan is jelentőségtelivé teszik az életükben.

A nő ilyenkor, aki számára a biztonsághoz való ragaszkodás meghatározó sarokpont, rögtön garanciát kérne a Férfitól, hogy akkor ugye Ő-e az „igazi” és hogy marad-e? Ezt pedig sokszor nem lehet tudni. Hogy egy Férfi csak „ébresztette”-e bennem a Nőt, vagy valódi Társammá tud válni a jövőm vonatkozásában? Vannak, akik kapnak ilyen „ébresztő” Férfit, mások pedig rögtön a Társukkal találkoznak.

Hogy mindez kiderüljön, az viszont idő, munka, befektetés. Alapvetően a kapcsolatba, a Férfiba, a jövőbe, ami nem rögtön dől el. A nők számára ilyenkor az segíthet, ha elfogadják mindkét eshetőséget is. Azt is, hogyha a Férfi csak ébreszteni jött (hála és köszönet önmagában ezért is, hiszen egy nagyon fontos fordulópontot élünk meg így általa), de azt is, hogyha több is lesz mindebből.

A saját nőiségünkre való rádöbbenéshez kell ez a fajta Férfi energia. Aki kihoz minket az elfojtásainkból, szembesít minket az eddigi választásainkkal, és új lehetőségekre nyit ajtót. Aki mellett azt éljük meg, hogy tudunk, és olyan szívesen lennénk igazi Nők – jelentsen ez bármit is számunkra.

A szerelem „vakságában” észnél lenni és ébernek lenni arra, hogy az adott Férfi melyik szerepet tölti be az életünkben, nem könnyű kérdés. És ahogy írtam, ezt nem is kell rögtön eldönteni. Nem kell rögtön azt várnunk, hogy ez azonnal kiderüljön.

Élvezd, hogy felébredtél, élvezd, hogy Nő lehetsz, élvezd az újfajta kapcsolódást, élvezd a lehetőségeket, élvezd a kiteljesedést. Ne ragaszkodj romantikus ábrándokhoz, és tudd, hogy majd utólag derül ki, hogy a Férfi „csak” ébreszteni jött, vagy „ott ragad” veled és Együtt olyan kapcsolatotok lesz, mint amilyen senki mással nem volt eddig.