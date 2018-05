2018 legdominánsabb fitnesztrendjei

A fitneszszektor egészen masszív iparággá nőtte ki magát az utóbbi évekre, de szerencsére messze nem veszítette el a szerethetőségét így sem. Régi nagy trendek, friss belépők, a divat terén pedig lenyűgöző színek, minták követik egymást 2018-ban is ezen a területen, mi pedig gyorsan át is tekintjük az aktuális helyzetet.

Okos és szép edzőcipők a porondon



Az idei év meghatározó trendje a stílusunkhoz, céljainkhoz tökéletesen illeszkedő edzőcipők viselete. Az önkifejezés szabadsága persze nem új keletű dolog az edzőtermekben, stúdiókban, de idén a cipők azok, amik külön szeletet hasítanak ki maguknak, mégpedig a divatszakértők és edzők szerint úgy, hogy a stíluskinyilatkoztatás mellett nem veszítenek a funkcionalitás fontosságából sem. Vagyis a legtöbben idén olyan edzőcipőt választunk, amely tökéletesen illeszkedik ruhatárunkhoz, stílusunkhoz, ugyanakkor a kedvenc sportunk alapkövetelményeinek is tökéletesen megfelel. A nagy gyártók sorra végzik a komoly technikai teszteket divatos külsőbe öltöztetett modelljeiken, hogy a maximumot hozzák ki a szépségekből, legyen szó akár salakos terepen való futásról, akár bringázásról vagy éppen kosarazásról – volt már példa arra is, hogy egy katapulttechnológiával ellátott kosarascipő túl okosra sikerült, így a profiknál a pályán tiltólistásnak számít. Ami viszont a szépséget illeti, e téren tényleg nincs se határ, se gát: a divattervezők és a hírességek kollaborációiból meseszép darabok születtek, elég csak a Nike–Scottie Pippen- vagy az Adidas–Pharrell Williams-együttműködésre gondolnunk.

Digitalizáció – egy lépéssel előttünk

Az okoskütyük terjedése, úgy tűnik, megállíthatatlan jelenség, az intelligens fitneszkiegészítők egész sora vár bennünket a sportáruházak, webáruházak „polcain”, és a fitness trackerek, az intelligens pulzusmérő karórák sosem voltak még ilyen népszerűek. A „viselhető” technológia a sportban pedig számos előnnyel bír: visszajelzést ad, azonnali információt nyújt a testünk állapotáról, arról, hogy mennyit és milyen hatásfokkal mozogtunk. Rengeteg okosketyere tisztában van a lépéseink számával, figyeli az alvásunkat, az állásidőt, ahogyan az elégetett kalóriákat is. A tendencia szerint ráadásul nemcsak egyre több adatot mutatnak, hanem egyre hosszabb az akkumulátorok élettartama is, miközben egyre kisebbé, sikkesebbé, dizájnosabbá válnak, szóval öröm viselni őket!

Tarol a jóga, nagyon mennek a csoportos órák

A jóga népszerűsége nemhogy nem csökken, hanem egyre stabilabban nő, emellett az emberek szeretnek egy légtérben, a közösség erejétől támogatva, együtt izzadni. Szakértők szerint a fellendülőben lévő csoportos órák erejét az adja, hogy a legtöbbjük szórakoztató, motiváló hangulatban zajlik, átlendítve a résztvevőket a kritikus mélypontokon, függetlenül attól, hogy a legizzasztóbb, rövid HIIT-edzésekről (High Intensity Interval Training), táncos cardioórákról, step aerobicról, pilatesről vagy éppen jógáról van szó.

Úgy izzadj, mintha kifutón lennél

Az önkifejezési szabadság az edzőtermi outfiteken keresztül is megnyilvánul, sőt még soha nem szárnyalt ennyire: az idei évben minden eddiginél szélesebb választékkal, lenyűgöző színekben, mintákban pompáznak a kollekciók, ráadásul az anyagválaszték is egyre innovatívabb irányba megy el úgy tartósság, mint nedvszívó képesség vagy éppen hőelvezetés terén. A pörgés ezen a téren persze már nem új jelenség, de úgy fest, hogy annál stabilabb: míg a teljes ruházati szektorban 2015-ben 2 százalékos növekedési rátát mutattak az eladások, a fitneszruházat téren ugyanez a mutató a lenyűgözően magas 16-os számnál állt meg. „Edzőként én is úgy látom, hogy egyre többféle fitneszruha és -cipő közül választhatunk, ami kifejezetten pozitív tendencia, hiszen már régóta bebizonyosodott, hogy nemcsak a belsőnk hat a külsőnkre, hanem mindez fordítva is igaz” – vélekedik Békési Brigitta aerobikedző, a Beautyrobic alapítója. – Vagyis ha valaki úgy van felöltözve az óra vagy edzés alatt, hogy közben gyönyörűnek, szexinek látja magát, az képes pozitívan hatni az önbizalmára. Különösen azért, mert a legtöbb edzést tükör előtt végezzük, és ha magunkat a tükörbe nézve vonzónak látjuk, az a kisugárzásunkra is jó hatással lesz.” Az sem mellékes az edző szerint, hogy a mai fitneszruhák nem csupán esztétikusak, hanem kifejezetten funkcionálisak is. „Ahogyan rengeteg olyan edzőcipő is van, ami memóriahabos, vagy úgy lett kialakítva, hogy a lábnak a lehető legbiztonságosabb, legkényelmesebb és legegészségesebb legyen. Ugyanez vonatkozik az edzőruhákra is, ezek már nemcsak nagyon szépek, hanem nagyon jó nedvszívó képességgel rendelkeznek, hagyják lélegezni a bőrt.”

Az innovatív anyagok közt felbukkannak például a kellemetlen szagokat okozó baktériumokkal is megbirkózó indulók is, így a Lululemon márka darabjai, de a Gait Keeper profi vízhatlan dzsekijei tökéletesek esős időben, ahogyan aláöltözetnek is nagyon jók. Ha a színekre és az új hullámra vadászunk, a Flow Y Bra Nulu szuper kényelmes sportmelltartók közül válogathatunk. Ma már az eldugott, pici öltözőkulcsnak vagy lakáskulcsnak való zseb kialakítása, a varrásmentes szélek, netán a – szúrós címkék helyett alkalmazott – nyomtatott mosási instrukciók mellett számos ponton segítenek a gyártók, hogy a kényelem és praktikum mellett a dizájn is szerepet kapjon. A divat- és sportőrülteknek szinte kötelező pár darab a híres nagy sportmárkáktól, de persze jó néhány ínyencség is akad a piacon, így az Alexander Wang–H&M-kollaboráció sportos, high-fashiont idéző darabjai vagy a multikulturális vonalat képviselő Mira Rae márka funkcionális és dizájnos modelljei.

Feljövőben a férfidivat

A fitnesztéren való dizájnos öltözködésből a férfiak is egyre jobban kiveszik a részüket, felmérések szerint egyre nagyobb a kereslet az erősebbik nem számára készült divatos fitneszruhák iránt, és óriási bevételnövekedést várnak e téren.

Borítókép: Al Seib/Los Angeles Times via Getty Images