„Legyünk őszinték, a 120 kiló nem genetika” – bemutatjuk Bogit, aki 50 kilót adott le három gyerek után

Bogi három terhesség és három csodás fiú születése után döntött úgy, hogy ő bizony nekilát, és lefogy. Életének egyik meghatározó élménye, egy óvodai bál vezette erre az útra: a 120 kilós anyuka kénytelen volt melegítőnadrágban menni az ünnepségre, mert mást nem árultak a méretében. Bogi most 50 kilóval könnyebb, és elképesztő formában van.

Rengeteget fogytál, de kezdjük inkább onnan, hogy hogyan került rád ez a plusz 50 kiló.

Azt szoktam mondani, hogy a jó magyar fehér kenyér és az egyik német élelmiszerlánc helyben sütött fánkja miatt. Mindenki a gyerekszülésre meg hasonlókra fogja, de én a szülések előtt is szép darab leány voltam. 12 éve, amikor apukával összejöttünk, még kevésbé, de a nagy szerelem és a közös pizzázások miatt csak úgy kúsztak felfelé a kilók. Két év alatt 30 kilót szedtem fel, az esküvőnkre már 100 fölött voltam. Aztán jöttek a gyerekek, a terhességek és a szoptatások alatt pedig ettem, hogy több legyen a tejem, és a több kalória annyira sok lett, hogy nemcsak a tejem lett több, de a fenekem is megnőtt. Két terhesség között meg nem voltam úgy, hogy most nekiállok diétázni.

Hogyan jött a változás?

Megláttam azt a bizonyos 120 kilogrammot a mérlegen, és akkor azt gondoltam, most vége. Előtte is követtem a súlyom alakulását, de inkább csak elfogadtam, hogy milyen szépen gyarapodok. Ovis bálba szerettem volna elmenni, amihez új szép nadrágot akartam venni, de a boltban csak melegítőnadrág volt a méretemben. Kiválasztottam egy jobb kinézetű melegítőt, és abban mentem. Akkor gondoltam azt, hogy ez már nagyon ciki, muszáj valami változásnak történnie.

A férjed nem mondott semmit?

Ő egy fura figura, igazából nem zavarta, hogy nagydarab vagyok, nem szégyellt. Az egészségemért viszont aggódott, mert azt látta, hogy lihegek, ha fel kell menni pár lépcsőn, és a lábam folyamatosan be van dagadva. A vérnyomásom sem volt rendben, és nyáron annyira izzadtam, hogy egy percig sem volt komfortérzetem, a gyerekeket már alig tudtam megölelgetni, mert annyira izzadtam. Ezzel az izzadással volt a legnagyobb problémám.

Hogy kezdtél neki?

Van egy barátnőm, aki benne van egy életmódváltó csoportban, és ő mondta, hogy milyen szuperül működik nála ez a dolog. Úgy voltam vele, hogy akkor én is megpróbálom, veszek egy kicsi csomagot, és megnézzük, hova jutok. Amikor az első héten lement 5 kiló, azt gondoltam, csak működik ebből valami. Tavaly május 23-án álltam neki. Volt a csomagban táplálékkiegészítő, fehérje és egy étrend. Elkezdtem csinálni, és nagyon bevált, mert elérhetőek voltak az alapanyagok és ételek is. Nagyon sokat köszönhetek ennek a csoportnak és Leitner Olginak. Szokás mondani: a mérték az érték, be van osztva, hogy miből hány grammot lehet enni.

Az eleje nem lehetett egyszerű.

Egy kicsit fejbe kólintott, amikor megláttam, hogy az előírt mennyiségekben mennyi kalória van, mert előtte én annak a hat-nyolcszorosát, napi 5-6 ezer kalóriát bőven megettem. Azért szoktam ezt a fánkot is emlegetni, mert tényleg nagyon finom, de biztos, hogy legalább 450 kalória, én pedig bedobtam belőle négyet egymás után, és még éhes voltam. Ehhez képest az új étrend alapján 1200-1400 között ettem.

Az étrend mellett a mozgásra is érdemes ilyenkor figyelni. Te mozogtál valamit, vagy ezt csak később kezdted el?

Még nem volt egyéves a kisfiam, amikor elkezdtem baba-mama tornára járni heti kétszer. Az ottani edzőmet kérdeztem meg, hogy mit szólna hozzá, ha kimennénk az edzőterembe is. Kimentünk, ő felvette a hátára a hordozóba a kisfiam, és innentől heti kétszer jártam már személyi edzésre is, vagyis összesen négyszer voltam az edzőteremben egy héten. Az elején elmondták, hogy csak saját magammal legyek elfoglalva, így a frusztrációm is elmúlt.

Anyaként sokan választják az otthoni edzéseket, nálatok ez nem volt opció?

Én lassan 9 éve itthon vagyok a gyerekek miatt, épp ezért nekem kellett az, hogy kicsit kiszabaduljak a konditerem által. Az itthoni edzések annyira nem voltak vonzóak, jobban esett elmenni egy kicsit, az csak az én időm volt.

Hogy mentek ezek az edzések, és milyen gyakorlatokat csináltál?

Futópados edzéseim voltak, illetve erősítettem kis súlyokkal, aztán ezeket egyre emeltük. Nem volt egyszerű ekkora felesleggel, rengeteget izzadtam, de annyira motivált az, hogy gyönyörűen mennek le a kilók, hogy fanatikussá váltam. Nyáron bérletet vettem csoportos órára is, és elkezdtem napi szinten járni a terembe. Ez a mai napig így van, emellett továbbra is járok személyi edzésre, hétvégente pedig elkezdtem futni is.

A családod hogy állt az életmódváltásodhoz?

Mindenki támogatott. Mi Székesfehérváron élünk, anyukám miskolci, így ő nem lát napi szinten, és teljesen el van ámulva mindig, hogy mennyit fogytam. Ő is húsosabb, ezért sokat is hallgattam, hogy ne aggódjak, ez genetika, de legyünk őszinték, a 120 kiló, az nem genetika. Amikor megyünk hozzá látogatóba, mindig kérdezi, hogy mit vegyen nekünk, nincs ilyenkor sem „csalás”. A párom pedig a mai napig annyira támogat, hogy ő főz nekem. Eleinte én csináltam, de annyira megtetszett neki, hogy kérte, hadd vegye át. Imád kísérletezgetni, mindig beletesz valami kis csavart az ételbe, és várja a visszajelzéseimet. Este hazajön, megcsinálja, berakja a hűtőbe, én pedig másnap megeszem. Sőt, már ő is ugyanazt eszi, mert elkezdett ő is diétázni, tíz kilótól szabadult meg eddig. Nagyon hálás vagyok a családomnak, a barátaimnak és az edzőimnek is, mert a támogatásuk nélkül biztosan nem ment volna.

A gyerekek hogy viselték, hogy nincs már annyi csoki otthon?

Nekik nem volt ez annyira nagy átállás, mert rájuk mindig jobban figyeltünk, mint magunkra, ők nem ettek annyi egészségtelen ételt, mint én. Általában csoki nem is nagyon van itthon, csak túró rúdi és natúr keksz. A gyerekek imádják az egészséges nassolnivalókat, a legkisebb például lelkiismeret-furdalás nélkül megeszi előlem az avokádókrémet.

Egy hét alatt 5 kiló mínusz nagyon sok. Hogyan alakult ez után a jelentős kezdeti fogyás után a súlyod, és van-e még bármilyen célod?

Persze, az az első 5 kiló látványos volt, de annak a jelentős része víz volt. Mindenesetre legalább elindult valami. Az első két hónapban lement 10-10 kiló, aztán egy kicsit lelassult a dolog. Persze nagy eredmény az eddigi mínusz 50 kiló is, az 5XL-es méret helyett már S-es, XS-es ruhákat hordok, de az embernek mindig van egy álma, egy célja, egy mumusa, amit elhatároz, és igenis azt akarja látni a mérlegen. Az én álmom az, hogy 65 kiló legyek, tehát szeretnék még körülbelül 5 kilót leadni. Nagyon ragaszkodik hozzám ez a pár kiló, de akkor is megcsinálom. Azt is tervezem, hogy októberben futok egy félmaratont, most ez motivál nagyon. Remélem, sikerül.