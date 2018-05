6 ok, amiért érdemes beillesztened az étkezésedbe a chiamagot

A chiamagnak számos jótékony hatása van, nem csoda, hogy Magyarországon is egyre népszerűbb, egyre többen építik be étrendjükbe a chiamagot. Hoztunk 6 okot arra, miért érdemes neked is kipróbálnod!

Mire jó a chiamag?

Magas rost- és fehérjetartalmának köszönhetően segít a fogyásban.

Magas magnéziumtartalma segíti az alvásban, és elűzi a stresszt.

Magas omega-3-zsírsav-tartalma jót tesz a bőrnek, a körömnek és a hajnak, valamint hatékony gyulladás- és koleszterinszint-csökkentő.

Több kalcium van benne, mint a tejben, ezért erősíti a csontokat és a fogakat.

Magas antioxidáns-tartalma miatt hatékonyan küzd a káros szabad gyökökkel.

Teltségérzetet okoz, ezért kevesebbet fogsz enni a segítségével.

TIPP: Rakhatod joghurtba, kókusztejbe téve készíthetsz belőle pudingot, vagy ihatod turmixként. Mindegyik nagyon jó megoldás, de egy biztos, szárazon soha ne fogyaszd, mert értékes tápanyagai akkor érvényesülnek, ha zselés bevonat keletkezik a magok körül.