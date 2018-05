Megható okból festették kékre a hajukat ezek a postások

Bár a legtöbben nem tekintünk postásainkra stílusikonként, az idahói csomagkézbesítők minden évben egy napon kékre festik a hajukat, ami miatt garantáltan kapnak egy-két értetlen kérdést. És pontosan ez is lenne a cél.

Május második szombatján ugyanis a Stamp Out Hunger kezdeményezés keretében a csomagkézbesítők végigjárják a várost, összegyűjtik a lakók által kikészített ételeket, majd eljuttatják őket a rászorulóknak.

A hajfestés ötlete 2016-ben jött, amikor Dan Corall postamester bejelentette, hogy ha összejön a célként kitűzött 80 tonna élelmiszer, akkor legközelebb, 2017-ben kékre festi a haját a jótékonysági akció idejére.

