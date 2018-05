Nem volt elég pénze, egy hajón rendezte be otthonát a 70 éves nagymama

2005-ös válása után Helen Hutt hamar felmérte, hogy nincs elég pénze új otthont vásárolni magának. A Leamington Spa-ban lakó idős asszony egy darabig albérletben lakott, de nyugdíjából hosszútávon az is fenntarthatatlannak látszott. A folyóparton sétálva akadt meg a szeme az ott állomásozó kishajókon. Ekkor jutott eszébe, hogy egy lakóhajót akár még meg is tudna vásárolni a megtakarított pénzéből. Miután felkeresett egy szakértőt, végképp elköteleződött ötlete mellett és a segítségével hamarosan vásárolt is magának egy hajót.

Állandó kikötőhely helyett azonban egy olyan éves folyami bérlet megváltása mellett döntött, amellyel mindig más kikötőben állhat meg. Ezzel évi 30 ezer dollárt spórol meg, de a hajó fenntartási költségei sem kerülnek sokba, mindössze 300 dollárba, ami lényegesen kevesebb egy albérlet áránál. Azért azt a vagány nagymama is elismeri, hogy ez az életforma bőven tartogat kihívásokat, például télen, amikor befagy a folyó vize vagy nyáron, amikor megemelkedik a vízszint. Helen 13 év után már a főbb mechanikai javításokat is saját kezűleg csinálja a hajón.

Nem való mindenkinek, de nekem személy szerint nagyon bejött ez az életmód

-mesélte a nagymama.

(Forrás: The Sun)