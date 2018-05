Egy Grace klinika-idézettel tudatta diáktársaival, hogy leszbikus

– ezt mondja társainak A Grace klinika 5. évadának 6. részében Erica Hahn önmagáról, és erre az idézetre célzott a középiskolai évkönyvben a végzős Krysta Montolya is.

Igaz, nem mindenki értette elsőre az utalást, mivel az új-mexikói középiskolából idén ballagó Krysta először csak ennyit írt a könyvbe: „Grace klinika, 5. évad 6. rész, 39:40”. Később azonban évfolyamtársai állandó kérdezgetése miatt Twitter-falára is kiírta a szó szerinti idézetet.

Just because everyone keeps asking me what my quote is. Here ya go. pic.twitter.com/tOKSh79viE