5 meglepő tény a gyümölcsökről, amit eddig nem biztos, hogy tudtál róluk

Abban nincs meglepetés, hogy a zöldségek és a gyümölcsök hozzájárulnak a kiegyensúlyozott, egészséges táplálkozáshoz, épp ezért fontos kellő figyelmet fordítanunk arra, hogy a mindennapi rutin részévé váljon a zöldség- és gyümölcsfogyasztás is. Ne hagyd ki a gyümölcsöt tízóraira, uzsonnára, salátaként vagy desszertként. A reggeli gabonafélék tetejére, de akár a palacsintába is az évszaktól függően tehetsz gyümölcsöt. Elsősorban frisset fogyassz, de eheted szárított, fagyasztott vagy konzerv formában is. Amikor gyümölcslevet választasz, dönts a 100% gyümölcstartalmú mellett.

Ezeket tudtad a gyümölcsökről?

A kiviben több C-vitamin van, mint a narancsban.

A banán rostjait textilek és papír készítéséhez is felhasználják.

A paradicsom a világ legnépszerűbb gyümölcse (Igen, ezzel sokan szállnának vitába, de a paradicsom valójában nem zöldség, hanem gyümölcs).

A banán kicsit radioaktív is. Ez azért van, mert megtalálható benne a kálium egy természetben előforduló radioaktív izotópja. Nem kell aggódni, a banán fogyasztásából származó sugárzás mennyisége az átlagos napi sugárterhelés körülbelül 1% -át teszi ki, és rövid idő alatt 100 millió banánt kellene ahhoz megennünk, hogy halálos dózist kapjunk.

A gránátalmában 1400 mag is kifejlődhet.

