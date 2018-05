Hatvan éve praktizáló doktornőt tüntettek ki Kínában

Liao Meilin kínai doktornő 1957-ben kezdett el dolgozni a shanghaji Mellkas Kórházban, és az elmúlt több mint hatvan évben folyamatosan itt tevékenykedett a tüdőrákos betegek gyógyulásán.

A doktornő számtalan betegnek segített, és az ő ténykedése alatt a tüdőrákos betegek várható élettartama öt évről tíz-tizenöt évre tolódott ki. Ami egyszer halálos ítéletnek tűnt, az mostanra, javarészt neki köszönhetően inkább krónikus betegséggé szelídült. Meilin a nyolcvanas években – akkor már közel ötvenévesen – úgy gondolta, hogy nem tud eleget a szakmájáról, ezért 14 hónapot tanult Kanadában, majd forradalmi ötletekkel tért vissza Kínába: multidiszciplináris diagnosztikát javasolt, ezzel jócskán javítva betegei túlélési esélyeit.

Liao Meilint most a Shanghai Magnolia Orvosnők díjjal tüntették ki, amelyet olyan doktornők kaphatnak, akik hetvenéves koruk után is praktizálnak. Az orvos azonban elmondta, számára az a legnagyobb elismerés, hogy még mindig foglalkozhat a betegeivel. Orvostársait is arra biztatja, hogy naponta csak tíz beteggel foglalkozzanak, hiszen ahhoz, hogy jól tudja kezelni pácienseit, teljesen meg kell értenie a betegségüket.

