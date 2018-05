Véletlenül egy idegen kutyát hozott el a kozmetikustól az apa

Nieves, a máltai selyemkutya közel 10 éve él a floridai Alexszel és családjával. A fiú édesapja pár napja elvitte a kutyakozmetikushoz a négylábút, ám onnan már egy másik, hasonló kinézetű ebbel tért haza. Az idegen kutya normálisan viselkedett, követte őt, és az autójába is azonnal beszállt, így nem tűnt fel neki, hogy nem Nieves az.

Alex viszont már észrevette, hogy a kutya nem a sajátjuk, édesapja azonban azt hitte, csak viccel, egészen addig, míg a másik fia is szólt, hogy az eb valóban nem Nieves.

A testvérek dőltek a röhögéstől, és még egy videót is készítettek közben, melyet Alex megosztott a Twitteren. Elsöprő sikerrel…

MY DAD TOOK MY DOG TO PETSMART TO GET GROOMED AND HE CAME BACK WITH A DIFFERENT DOG AND DIDNT NOTICE UNTIL MY BROTHER AND I TOLD HIM SOMETHING pic.twitter.com/fDxLTKw2Ql