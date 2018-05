Szegeden Gamma kutya is elballagott

Ábrahám Alexát két éve kíséri mindenhová, így az iskolába is vakvezető kutyája, Gamma. Alexa most ballagott el a szegedi Wesley János Középiskolából, Gamma pedig vele együtt vonult. Igaz, ő bizonyára nem énekelte a többiekkel a Gaudeamus igiturt.

„Gamma már tiszteletbeli tagja az osztálynak. Két éve mindennap velem van az iskolában. A többiek is nagyon szeretik, ha nincs ott a suliban, akkor már hiányzónak tekintik” – mondta a 20 éves Alexa a Délmagyarnak. A lány egyébként ugyanúgy érettségizik, mint osztálytársai, de az írásbeli tételek helyett is szóban vizsgázik, tantárgyanként két tételt húz. Ő az egyetlen nem látó diák a iskolában, ezért a tanárok is külön készültek a vizsgájára.

„Mivel nem írásbelizek, így nekem június 19-én kezdődnek a vizsgák. Izgulok picit, főleg a töritől félek, a biológiát viszont nagyon szeretem” – magyarázta Alexa, aki a továbbtanuláshoz első helyen a szegedi gyógypedagógia szakot jelölte meg. Oda ugyancsak Gammával együtt menne.