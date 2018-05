Kilencéves kisfiúra támadt a medve Székelyföldön

A gyerek édesapjával együtt hajtotta be a legelőről a tehéncsordát, amikor a falu közelében egy medve támadt rá, a karján és a lábán is megsebesítve a fiút. A kisfiút az édesapja és a medvére támadó kutyák mentették ki a vadállat karmai közül. A gyereket a község polgármestere szállította be a székelyudvarhelyi kórházba, ahol az egyik karján és az egyik lábán elszenvedett sérülések miatt benntartották.

A hírről tájékoztató Hargita megyei önkormányzat korábban azt közölte, hogy szombaton Csíkkarcfalván egy borjút pusztított el egy gazdaságba betörő medve. A homoródremetei volt az idei második eset, amikor emberre támadt medve a székelyföldi Hargita megyében. Tavaly 18 személy sérült meg medvetámadás következtében a megyében.