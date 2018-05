Méregzöld lett a bőre a netes barnítókrémtől, az utcára sem mer kilépni

A Nottinghamban élő 20 éves nő, Danni Bruce azóta rajong az önbarnítókért, mióta az eszét tudja. A Mirror című brit bulvárlapnak elárulta, imádja, ha a bőre egy kicsit sötétebb tónusú, épp ezért szerezte be a közelmúltban a Darker Than Dark (vagyis sötétebb a sötétnél) fantázianevű terméket is.

Mivel gyakorlott az önbarnításban, Danni egyáltalán nem számolt azzal, hogy bármi balul sülhet el, amikor a legújabb szerzeményét próbálja ki épp. Pedig ez történt. A barnítószer csúnyán megtréfálta a fiatal lányt, méghozzá azzal, hogy már az első réteg után zölddé változtatta a bőrét. Danni persze pánikba esett, igyekezett minél hamarabb lemosni magáról a szert, de hiába: a keze és a mellkasa így is méregzölddé változott.

A fiatal nő nevét azután ismerte meg az egész világ, hogy az első döbbenet után lefotózta, és a közösségi oldalán is megosztotta zöld testrészeit. Mondanunk se kell, a pórul járt lány képei vírusszerűen terjednek, sőt, mára már olyan képek is készültek róla, ahol a Shrek című animációs filmből ismert Fiona testére photoshoppolták az arcát. “Ha nem nevetnék rajta, akkor sírnék” – mondta Danni, majd hozzátette, örül a hirtelen jött ismertségnek, de ha tehetné, visszacsinálná az egészet.

“Nem merek kimenni az utcára sem, míg zöld vagyok” – panaszolta.