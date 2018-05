9 hasznos tipp, ha eleged van a panaszkodásból

Amikor a panaszkodás észrevétlenül a szokásunkká válik, nehéz tőle megszabadulni. A leghatékonyabb módszer, ha a rossz szokást behelyettesítjük egy jó szokással. Ciara Conlon coach és blogger összefoglalta, mik azok a jó szokások, amik egy sikeres ember életéből nem hiányozhatnak.

1. Légy hálás

Tudományosan kimutatták, hogy a hála, azáltal, hogy ráirányítja a figyelmünket a jó dolgokra az életünkben, csökkenti a depresszió esélyét, és enyhíti a már meglévő tüneteket. Készíts egy listát azokról a dolgokról, amiknek örülni tudsz az életedben, illetve amiért hálás vagy, akármilyen apróságról is legyen szó. Ezt a listát minden nap egészítsd ki valami újjal. Meglátod, hogy nagyon nehéz úgy rosszkedvűnek lenni, vagy sötéten látni a dolgokat, ha közben azzal szembesülsz nap mint nap, milyen szerencsés is vagy valójában.

2. Dicsérj meg másokat

Akárcsak a hálaadás, ha másoknak örömet szerzünk, az nekünk is jól esik. Nem kell mást tenned, csak tedd szóvá, ha valaki valamit jól csinált a könyezetedben, akár otthon, akár a munkahelyeden. Legyen az egy jól sikerült vacsora, vagy egy szép tiszta konyha. Mindenkinek jól esik, ha észreveszik és értékelik a fáradozásait. A viszonzás sem fog elmaradni.

3. Fókuszálj a sikerre

A pszichológiában primingnak hívják azt, amikor egy inger hatással van arra, hogyan reagálunk egy következő ingerre. Ha a fejünk tele van negatív gondolatokkal, akkor a továbbiakban is csak ezeket fogjuk észre venni. Gondolj arra mit szeretnél elérni és keresd hozzá az eszközöket. Ha így állsz a dolgokhoz, azt fogod észrevenni, hirtelen sokkal több lehetőség jön szembe.

4. Gyakorold az elengedést

A múlton rágódni nincs semmi értelme. Ami már megtörtént és megváltoztathatatlan, csak visszahúz és eltereli a figyelmet az újonnan jövő dolgokról. Foglalkozz azzal, amit megváltoztathatsz, amit Te tudsz irányítani.

5. Vállald a felelősséget

Aki panaszkodik, az áldozattá válik. Te döntöd el, hogy mi szeretnél lenni. A körülményeid áldozata, vagy aki irányítja az életét? Ahelyett, hogy panaszkodnál az életed miatt, tedd meg az első lépéseket, hogy megváltoztasd, ami nem megfelelő benne. Ne feledd: te irányítod a jövődet.

6. Cselekedj

A panaszkodás a szorongás egyik megnyilvánulása, ami pedig abból ered, hogy azt érezzük, hogy nem mi vagyunk a sorsunk irányítói. Ha nem tetszik a helyzet, amiben vagy, kezdd el apró lépésekben megváltoztatni.

7. Készíts tervet

Ha rászántad magad, hogy cselekedj és megtedd az első lépést a helyzeted megváltoztatására, a legjobb, ha kitalálsz hozzá egy tervet. Elsőre talán nem tudsz mindent átlátni, ezért ha megvan a cél, akkor kezdd el lebontani kisebb feladatokra. Olyan mikrocélokat tűzz ki magad elé, amiket biztosan meg tudsz valósítani, pl. források, vélemények keresése az interneten, vagy regisztráció egy munkaerő közvetítő weboldalon. Minden kis feladatot írj le magadnak, így fejben is jobban tisztul a kép, és az egyes feladatokat írd be a naptáradba is, hogy biztosan ne felejtsd el őket megcsinálni.

8. Eddz rendszeresen

A rendszeres edzés arra szoktatja a testedet és az agyadat is, hogy minden nap tegyél valamit magadért, és légy aktív. A rendszeres sport olyan, mint a kis feladatokra lebontott terv az élethelyzeted megváltoztatására. A testi épülés lendületet fog adni a szellemihez is, így könnyebben szokássá teheted mindkettőt.

9. Légy boldog

A boldogsághoz vezető út maga a boldogság. Boldognak lenni egy tudatos döntés. Ha valami rosszul sikerül az életedben, ne csak ülj tétlenül és várd, hogy jobbra forduljon, hanem kelj fel és változtasd meg. Azért panaszkodunk, mert nem vagyunk boldogok. Akkor hagyjuk abba a panaszkodást, és tegyünk valamit, amitől jobban érezzük magunkat!

