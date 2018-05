Hatvanmilliót nyert Monte Carlóban a fiatal magyar pókeres

Negyedik helyen végzett az európai pókersorozat (EPT) Monte Carló-i fordulóján az ifjú magyar pókerjátékos, Györgyi Krisztián. Györgyi azután lett negyedik, és nyert 184 ezer eurót (58 millió forintot) miután 7-es 2-essel blöffölt akkorát, hogy a K A –t kézbe kapó ellenfele is bedobta a lapjait a river előtt.

Györgyi Krisztián közölte, ott lesz az EPT következő, barcelonai állomásán is.

In for €5 and out for €184,000. Krisztian Gyorgyi has won a lot of money at #EPTMonteCarlo, but he's also won our hearts, the attention of the poker world and given us some great memories this week. Well played sir, well played. See you at #EPTBarcelona. 🙏👍 pic.twitter.com/4NQITBGqbn