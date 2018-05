Lemásolta Kim Kardashian pucér fotóját, hogy fontos dologra hívja fel a figyelmet

Kim Kardashian, a valóságshow-botrányhősnő még magához képest is merészet húzott, mikor a közelmúltban saját tervezésű parfümjét kellett népszerűsítenie. A KKW Body Fragrance elnevezésű illatot ugyanis végül egy olyan üvegcsébe csomagoltatta, amelyhez a mintát az ő meztelen testéről vették le. És itt még nem is állt meg.

Kim a parfümöt ráadásul egy olyan fotóval reklámozza, amelyen a teste teljesen csupasz, az intim helyeket pedig csak a keze takarja. Íme:

Carmen Rene plus size modell és pozitívtestkép-nagykövet most úgy döntött, lemásolja Kim meglehetősen sokat mutató képeit. „Ez nem magamutogatás vagy holmi öncélú másolás. Fontos üzenetem van ezekkel a képekkel” – idézte a Yahoo News amerikai hírportál Carment, aki elárulta, megelégelte, hogy míg a közvélemény „tökéletesként” ünnepli Kim gömbölyű idomait, más, plus size nőket viszont megaláz.

„Életünk során folyamatosan olyan hatások érnek minket, amik azt igyekeznek belénk sulykolni, milyen a tökéletes test. Szerintem pedig tökéletesen kinéző test nem létezik. Minden test szép test: úgy is mondhatnám, tökéletes. Ahogy van” – mondta Carmen, majd hozzátette, nem azért másolta le Kim fotóit, hogy versenyezzen vele, hanem hogy emlékeztesse követőit, hogy fogadják el saját testüket éppen olyan szépnek, amilyen.

A plus size modell pozitívtestkép-üzenete sokaknál elérte a célját. Folyamatosan érkeznek rá a lájkok és a hozzászólások. Az egyik kommentelő például azt írta, hogy a poszt sokat segít azoknak, akiknek nehezére esik a saját testük szeretete. „Köszönöm, hogy megosztottad, feldobta a napomat” – tette hozzá.