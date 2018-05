11 éve keresik hiába a világ legismertebb eltűnt gyerekét, Madeleine McCannt

„Egy szülő sem adhatja fel a reményt addig, míg minden kétséget kizáróan be nem bizonyosodik, hogy a gyermeke meghalt. Mi sem tesszük” – nyilatkozta Madeleine McCann eltűnésének 10. évfordulóján Gerald McCann a BBC Panorama című műsorának. Madeleine édesapja hozzátette, ő és a felesége is rendületlenül hisznek abban, hogy lányuk még él, és hogy egy nap majd viszontláthatják őt.

120 méterre a szüleitől veszett nyoma

Madeleine McCann-nek 2007. május 3-án veszett nyoma a brit turistaparadicsomnak számító portugál falucskában, Praia de Luzban. A kislány szülei aznap este az ugyanott nyaraló barátaikkal vacsoráztak az apartmantól mindössze 120 méterre lévő tapasbárban.

A nyomozás során a szülők elmondták: Madeleine eltűnésének éjszakáján felváltva néztek rá az alvó gyerekekre, akiket erre az estére mind az apartmanban hagytak. Maddie két kisebb testvérével, Seannal és Ameliával aludt egy szobában. Kate, a gyerekek édesanyja nagyjából este 10 körül nézett rá a kicsikre, ekkor tűnt fel neki, hogy Madeleine nincs az ágyában. A pánikba esett nő ezután tüzetesen átvizsgálta a lakást, majd értesítette a rendőrséget.

Az anya később a rendőröknek elmondta, hogy még be sem lépett az 5/A számú apartmanba, amikor már gyanússá vált neki, hogy a gyerekek szobájának nyitva van az ablaka, sőt a redőny is fel van húzva. Kate és Gerry biztos volt benne, hogy a gyerekrabló, aki szerintük magukkal vitte Madeleine-t, az ablakon keresztül távozott, és véleményüket osztotta a rendőrség is, igaz, se ujjlenyomat, se más nyom nem igazolta a gyanút.

Saját szülei ölhették meg?

A nyomozás korai szakaszában a portugál nyomozóiroda, a Policia Judicaria Kate és Gerald McCannt is a legfőbb gyanúsítottak között tartotta számon. Elsősorban azért, mert a nyomozók szerint a szülők vallomása arról a bizonyos estéről zavaros és pontatlan volt, másrészt mert a nyomozás során több olyan gyanús körülmény is felmerült, amely arra utalt, hogy a szülőknek mindenképpen közük lehetett a kislány eltűnéséhez.

Ilyen gyanús körülménynek számított az a néhány cseppnyi vérnyom, amit a helyszínelők McCannék apartmanjában és az általuk bérelt kocsi csomagterében találtak. Erről azonban nagyjából egy évvel Maddie eltűnése után az derült ki, hogy nem tartalmazza egyértelműen a kislány DNS-ét.

A szülőkre terelték a gyanút a Nagy-Britanniából érkezett nyom- és halottkereső kutyák is. Utóbbi például egyértelműen jelzett, mikor megszagolta Madeleine kedvenc, rózsaszín plüssállatkáját, amit – mint kiderült – a szülők röviddel az eltűnés után kimostak. A hatalmas médiaérdeklődés miatt a két kutya, Eddie és Keela munkáját videón is rögzítették, íme:

De nem csak a portugál nyomozóhatóságnak lettek gyanúsak Maddie szülei. Egy brit magánnyomozó, aki kezdettől fogva nyomon követte a kislány eltűnésének ügyét, a BBC Panorama című műsorának elmondta, neki is megfordult a fejében, hogy talán a szülők tüntethették el a gyereket. A férfi ezt azzal támasztotta alá, hogy szerinte Gerald McCann a körülményekhez képest túlságosan rideg volt, és arrogánsan viselkedett nemcsak a médiával (akiket egyébként a család értesített a rendőrség kifejezett kérésére ellenére), de a hatóságokkal is.

2008-ban, nagyjából egy évvel Madeleine eltűnése után a szülők ellen végül ejtették a vádakat. A hatóságok arra hivatkozva tettek így, hogy nincsen semmilyen arra utaló bizonyítékuk, hogy a szülők lennének a felelősek.

„Mindennél jobban szeretnénk megtalálni őt”

A Madeleine McCann-ügyben ma a brit és a portugál hatóságok együtt vizsgálódnak. A CNN tudósításából az derült ki, hogy a négyfős brit nyomozócsoport eddig több mint 40 ezer olyan dokumentumot gereblyézett össze, melyek fontosak lehetnek az ügy szempontjából, valamint 600 főre szűkítették azoknak a listáját, akik szerintük „érdekesek lehetnek” Madeleine ügyében.

Pedro do Carmo, a portugál Policia Judicaria jelenlegi igazgatóhelyettese úgy fogalmazott, hogy két okból szeretnék mindennél jobban megtalálni Madeleine-t, és megtudni, mi történt. „Egyrészt azért, mert ez még mindig egy nyitott akta, egy eltűnés, aminek egy gyerek a főszereplője, másrészt azért, hogy a jövőben pontosan tudjuk, mit kell ilyen esetben csinálni” – mondta, majd hozzátette, ha csak rajta és az elkötelezettségén múlna, hogy megtalálják Madeleine-t, a kislány már meglenne.

Csakhogy nem mindenki örül annak, hogy a hatóságok továbbra is aktívan keresik a lányt, aki idén már 14 éves, ha életben van. Praia de Luz lakói azt szeretnék, ha a hatóságok és főleg a média végre békén hagynák Madeleine-t és vele együtt őket is. Hasonló állásponton vannak a britek is, akik úgy vélik, hogy a kislányt „sosem találják majd meg”, és a felkutatására irányuló kísérletek csak „feleslegesen pazarolják az adófizetők pénzét”.

Még 11 évvel később is derülnek ki „újabb” részletek

Idén április végén például egy spanyol édesapáról írt a komplett brit sajtó, aki állítása szerint hat évvel Madeleine eltűnése előtt már találkozott azzal a gyerekrablóval, aki később a kislányt is elrabolhatta. Andres a La Voz de Galicia című spanyol lapnak elmondta: 2001-ben a családjával, többek között 5 és 13 éves lányaival Portugáliában nyaralt, mikor egy ismeretlen férfi megpróbálta elrabolni kisebbik lányát.

Az édesapának az volt a szerencséje, hogy időben rajtakapta a férfit, aki sietve távozott az apartmanból. „Olyan volt, akár egy angolna. Kicsúszott a kezeim közül” – idézte fel a történteket Andres, majd hozzátette, hogy amikor meglátta a 2013-as fantomképet, amit a brit rendőrség készített Madeleine állítólagos támadójáról, felismerte benne azt a férfit, akit aznap este a lányai szobájában látott.

„Fogalmam sincs róla, ő rabolta-e el Madeleine McCannt, de az biztos, hogy ő volt az a férfi, aki megpróbálta elrabolni az én lányomat” – jelentette ki Andres, aki a The Localnak beszélt arról is, hogy hiába panaszkodott az eset miatt a recepción. „Annyit mondtak nekem, hogy ismerik a férfit, rendszeres vendég a szállodában, és nagyon szereti a gyerekeket, sosem bántaná őket.”

Egy eltűnés, millió elmélet

Miközben a hatóságok továbbra is emberrablásként kezelik Madeleine ügyét, és keresik azt az illetőt, aki magával vihette a kislányt, az esettel kapcsolatban számtalan elmélet kapott szárnyra. Ezek közül a legismertebbek:

A volt rendőrtiszt és jelenlegi oknyomozó újságíró, Mark Williams-Thomas úgy véli, Madeleine akkor tűnt el, mikor aznap este felkelt, és a szüleit keresve kiment az utcára.

Kísértetiesen hasonló elmélettel állt elő Danny Collins veterán oknyomozó újságíró is, akinek meggyőződése, hogy Maddie-t egész egyszerűen nem rabolhatták el az apartmanból. Szerinte sokkal valószínűbb, hogy a kislány a szüleit keresve kiszökött az utcára, onnan rabolták, majd adták el.

Goncalo Amaral volt portugál rendőrfőnök szerint Madeleine-t a szülei véletlenül ölték meg, az MI5 (a brit belső elhárítás) pedig segített nekik eltüntetni a holttestet.

Colin Sutton, a Scotland Yard korábbi nyomozója szerint a legvalószínűbb forgatókönyv az, hogy célzott emberrablás történt.

Hogy mi az igazság, könnyen lehet, hogy soha nem derül ki.