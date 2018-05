Megalázóan bánnak a menstruáló lányokkal ebben az iskolában

Az alapítványi iskolák hálózata annyira szigorú politikákat folytat, hogy még a menstruáló lányokkal sem tesznek kivételt, így azok véres nadrággal kénytelenek létezni. Április elején az NPR Illinois rádióállomás utánajárt ennek a megalázó „fegyelmezési” gyakorlatnak. A tanárok és a diákok is arról számoltak be, hogy a tanulók csak kísérettel mehetnek ki a mosdóba, de azt sem akkor, amikor szeretnék. Persze, ki akarna átvérzett ruhában végigmenni a folyosón?

A női intim higiéniai termékek szivárogni kezdenek, ha nem cserélik ki őket néhány óra után, ráadásul köztudott, hogy a nem rendszeresen cserélt tamponok toxikussokk-szindrómát és életveszélyes bakteriális fertőzést is okozhatnak.

Wow: At a network of Chicago charter schools, bathroom breaks are so infrequent that girls regularly bleed through their pants when they have their periods. The administration’s solution: Give special permission to tie a sweatshirt around their waists. https://t.co/fJ67IIF8o2 pic.twitter.com/3jZC7DQtxj

