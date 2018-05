Meghalt Judith Leiber, a világhírű magyar táskatervező

97 évesen, New Yorkban meghalt Judith Leiber, világhírű táskatervező – írja a Vogue. A magyar származású táskadizájner pár órával a szintén 97 éves, festőművész férje halála után hunyt el.

Handbag designer Judith Lieber passed away today at the age of 97, a few hours after her husband also passed away. RIP to both of them ! 🙏🙏 #RIP #judithleiber pic.twitter.com/JlRm1vdArW

