Durván megalázták a kerekesszékest a reptéren

A szklerózis multiplexben szenvedő Maria Saliagas a georgiai Atlanta repülőterén szállt le, és kapott egy kerekesszéket az ottani alkalmazottak egyikétől. Csakhogy nem működött a szék szíja, az alkalmazott ezért törülközővel kötözte oda Saliagast a székhez. Mikor a nő azt mondta, fáj neki a lekötözés, és el is sírta magát, a Delta légitársaság munkatársa azt üvöltötte neki, hogy kussoljon, különben itt marad.

Saliagas hivatalos panaszt tett a légitársaságnál. Húszezer mérföld lerepülésére feljogosító kártyával akarták kárpótolni. Azt mondta, ez nem elég: biztosítékot szeretne, hogy a Delta máskor nem bánik így a mozgássérült utasokkal.

Maria Saliagas has multiple sclerosis, and cannot sit up on her own. Delta usually provides a chair with straps, but said this time, workers used a dirty blanket to tie her tightly to a wheelchair, claiming a supervisor cursed at her as she wept. https://t.co/Ct94oeKoDM pic.twitter.com/fxKMb6VQfx

— WSVN 7 News (@wsvn) 2018. április 25.