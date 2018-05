40 kilót fogyott a menyasszony az esküvőjére

A 28 éves Daniella Parrynek mindig is voltak súlyproblémái, ám igazán kislánya születése után szaladtak fel rá a kilók. Amikor azonban barátja megkérte a kezét, elhatározta, hogy közelgő esküvőjére lefogy.

Egy egészséges életmód applikáció segítségével 6 hónap alatt sikerült is közel 40 kilótól megszabadulnia. Sőt amikor barátja látta az erőfeszítéseit, maga is csatlakozott hozzá, és a Cambridge Weight Plan segítségével ő is ledobott magáról 25 kilót.

Persze ehhez le kellett mondaniuk kedvenc chipsükről, süteményeikről, hamburgereikről, azonban az esküvőjük napján a vendégek ámuló tekintete kárpótolta őket a sok küzdelemért. Meg persze a tudat, hogy végre egyiküknek sem kellett plus size méretű ruhát választania életük nagy napjára.

(Forrás: Storytrender)