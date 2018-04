Melania Trump olcsó tornacipőt villantott

Az amerikai first ladyt, Donald Trump feleségét alkalmanként nem csak designer tűsarkúban lehet látni.

Tavaly szeptemberben például egy fehér Converse tornacipőben látogatott Floridába, novemberben pedig, mikor a Fehér Ház kertjében látta vendégül az iskolásokat, egy hasonló, de fekete lábbeliben jelent meg.

A pár tízezer forintos tornacipők meglehetősen más kategóriába tartoznak, mint a százhetvenezer forintos Christian Louboutin tűsarkú vagy a közel háromszázezer forintot kóstáló René Caovilla szandál, amelyben a first lady jótékonysági turnéi egyikét bonyolította le.

Melania azonban nem az első first lady, aki a „nép tornacipőjét” öltötte magára: 2016-ban a húsvéti tojásvadászaton Michelle Obamát is hasonló lábbeliben látták. A döntés persze nemcsak a divathoz, hanem a politikához is kapcsolódik: megközelíthetőbb imázst kölcsönöz, amellyel jóval könnyebb azonosulni.

Forrás: Yahoo

Kiemelt képünk illusztráció. Fotó: Pexels