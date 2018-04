Két éve egy baleset miatt csúnyán megégett az arca, most sminkeléssel segít sorstársain

Két évvel ezelőtt a Nagy-Britanniában élő Olamide Fetuga épp a vacsoráját készítette, mikor a kuktája meghibásodott és az arcába robbant. A fiatal nő másodfokú égési sérüléseket szenvedett az arcán. A hegek a mai napig láthatóak is. A BBC-nek adott interjújában a fiatal nő bevallotta, az első gondolata az volt, hogy oda a szépsége. A második pedig, hogy egy olyan helyen kell örökké magán viselnie a baleset nyomait, ahol mindenki látja.

Olamide korábban is rajongott a sminkelésért, de a balesetet követően gyakorlatilag a megszállottjává vált. Olamide azt mondja, a kozmetikumok adták vissza elvesztett önbizalmát, aminek köszönhetően ma már smink nélkül is bátran kimegy az utcára. Az élmény olyannyira meghatározó volt számára, hogy úgy döntött, megosztja azt a sorstársaival is.

A fiatal nő ma olyan nőknek készít sminket, akik hozzá hasonlóan az arcukon viselik egy baleset vagy épp támadás következményeit. Egyikük Naomi Oni, aki 2012-ben sérült meg súlyosan, miután az egyik barátja savat öntött az arcába. „Az egyetlen dolog, amiért hálás tudtam lenni ezután, hogy még életben vagyok” – mondja a fiatal nő könnyek között.

Naomi hozzátette, 20 évet élt le úgy, hogy sosem érezte magát különösen szépnek, sőt egy listája volt arról, miket szeretne változtatni a testén, az arcát is beleértve. A támadás óta 180 fokot fordult vele a világ. „Rájöttem, hogy hálásnak kellett volna lennem azért, amim van. Azért beszélek erről, mert a történetemmel szeretném rádöbbenteni a fiatal lányokat, hogy mind gyönyörűek, függetlenül attól, milyennek látják magukat a tükörben épp.”

