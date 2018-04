Nem lehet ráismerni a 80 kilótól megszabadult Instagram-sztárra

Thayna Pacheco genetikailag is hajlamos volt a hízásra, de kóros súlygyarapodásához a sok gyorsétel fogyasztása is hozzájárult. Saját bevallása szerint soha sem szerette különösebben a testét, de mivel kiskora óta folyamatosan hízott, hozzászokott a kövérségéhez.

Először tinédzserkorában jött rá, hogy túlsúlya miatt egészségügyi problémái lehetnek. Ekkor rövid időn belül elhunyt a nagyanyja, és szívinfarktust kapott szintén túlsúllyal küzdő édesanyja. Thayna elhatározta, hogy tesz az egészségéért. Először rászánta magát egy gyomorkisebbítő műtétre, később pedig a gyorsételeket saját maga által főzött, zöldségekben gazdag fogásokra cserélte és mindennap több órát töltött az edzőteremben is.

Mostanra egy modell is megirigyelhetné az alakját, összesen több mint 80 kg-tól szabadult meg. A közeljövőben pedig egy bőrjavító plasztikai műtétet is tervez, hogy a drasztikus fogyástól hátramaradt striáktól is megszabadulhasson.

(Forrás: Dailystar)