Énidő: ne válj kanapén ülő krumplivá

Mindenkinek szüksége van arra, hogy egy picit magában és magával legyen. Nagy divatnak tűnhet ez az én idő dolog, régebben nem volt ilyen, de talán külön nem is kellett ezzel foglalkozni, hisz a munka mellett jutott idő másra is. Akkor sem volt könnyű, de nem is volt ilyen nehéz. De most itt tartunk, és ebből is fantasztikus élményeket lehet kihozni! Csak résen kell lenni!