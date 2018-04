Fényképezőgépet vitt a szülőszobába, hogy lefotózza saját szülését

Hiába van mögötte több mint tízéves munkatapasztalat, Lauren Chenault-t semmi sem készíthette fel arra, milyen lesz majd az, amikor saját gyermeke születését dokumentálja. A kétgyerekes anyuka, akit a news.com.au idéz, elárulta, élete élménye volt ez a fotózás, majd hozzátette, eredetileg azt tervezte, hogy már az első gyermeke születését is ő fotózza majd.

Lauren erről a tervéről végül az utolsó pillanatban mégis letett, mert rájött, fogalma sincs arról, mire számíthat egy szülés alatt. Amikor alig több mint egy évvel Kailah születése után megtudta, hogy ismét várandós, egyrészt majd kiugrott a bőréből, másrészt pontosan tudta, hogy ezt a szülést már ő fogja fotózni.

A fényképezőgép a vajúdás, majd később a szülés alatt is végig Lauren hasán volt, és a nyomások között, de alatta is bőszen kattintgatott. A büszke anya végül két csodás képet is készíteni tudott kisfia, Kai első pillanatairól.

„A családom és a barátaim is le voltak nyűgözve, hogy képes voltam lefotózni a fiam születését. Egyedül a férjemet nem lepte meg a dolog, ő ugyanis pontosan tudja, hogy ha valamit a fejembe veszek, akkor azt meg is valósítom” – mondta Lauren, majd hozzátette, a képek szerinte azt is bizonyítják, hogy minden nőben lakik egy szuperhős.

Lauren a lapnak elárulta azt is, összesen 30 fotót készített a szülés alatt, ám a 30-ból végül mindössze kettő volt az, amit használni tudott. „A fiam, ha felnő, valószínűleg ki fog akadni, hogy az alig néhány másodperces arcát feltöltöttem az internetre, de nem érdekel. Ezek a képek különleges helyet kaptak a szívemben, és ott is maradnak örökre.”