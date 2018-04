Sportmelltartó kipróba: az elhagyod a melledet típusútól egészen a torkodig felszögezett darabokig

Már hónapok óta tesztelek négy féle sportmelltartót, az elhagytam a mellemet típusútól egészen a torkomig felszögezett cickókig mindenre van példa. Na de lássuk a felhozatalt:

Nike

A sportruházat gyártó cégek atyja. Szóval, ha már a sport világában brandekről beszélünk, az biztos, hogy eszünk be jut a pipával fémjelezett nagy márka. Számtalan fazon közül választhatunk, ám, én az ár-érték arányban a leginkább megfizethető, de már valamire valónak remélt darabot teszteltem, hiszen az a célom, hogy a legtöbb nő számára elérhető árkategóriát mutassam be.

A melltartó előnye, hogy megjelenésre a kecsesebb darabok közé tartozik. Vékony, hátul keresztezett pántja minimálisan állítható (szinte semennyire), a legtöbb sport trikóval kompatibilis, így az utánunk futó biztosan nem hiszi majd azt, hogy beszőtt minket egy hatalmas csillámpók.

A mai divatnak megfelelően letisztult szürke színű, amihez jól passzol az alsó fekete gumírozás. Ha már gumírozás a méretnek megfelelően kellőképpen szoros, éppen ezért mindennapos használatra szerintem kényelmetlen, de sportoláshoz kifejezetten alkalmas.

További előnye, hogy kissé dekoltált, de még az ésszerűség határain belül. Tehát futásra alkalmas, nőies darab, és mégsem túlzás! Szerintem a sportmelltartókat futva a legérdemesebb tesztelni vagy olyan edzés közben, ahol ugrálni is kell. Hiszen egy biciklizés, annyira nem mozgatja meg a felsőtestet, hogy félni valónk lenne repkedő kebel ügyben.

Számomra az is szimpatikus volt, hogy légáteresztő anyagból készült, és belül nincsenek varrások, szóval nem dörzsöli ki a mellünket, ami nem egy utolsó szempont.

Ezúttal nem kellett csalódnom, hiszen a melltartó tökéletesen alkalmas intenzívebb sportoláshoz is! Átment a teszten, ötből öt csillagot kap.

H&M

A Hennes és Mauritz alapelve, hogy divatot teremtsen. Nem céljuk lemásolni, más márkákat, de a cégnek fel kellett ismernie, hogy a sportolás reneszánszát éljük. Néhány éve még sikk volt cigit és sört egy képen posztolni. Ma ehelyett szerencsére, már kondibérletet, és öltözői szelfiket osztunk meg.

Noha a cég sosem árult dohányárut, sportcuccokat annál inkább, és a skálát egyre inkább bővítik. Már hat éve használom a cég sportmelltartóját, kifejezetten futáshoz, és nem csalódtam. A sok mosás negatív hatása, hogy az elmúlt években kicsit megfakultak, de ezen kívül kifogástalan a gumírozás, és nem nyúlt meg az anyag, tehát nem vesztette el a tartását sem.

Ezzel a háttértudással vetettem magam újra a sorok közé, hogy meglássam, hova fejlődött a cég sportrészlege, már ami a melltartókat illeti.

A 3000-es árkategóriában a fazon változatlan, úgy tűnik, ha valami jól megy, akkor azon nem változtatnak alapvetően. Persze a trendszíneket követik, ez most a khaki és a fekete. A designos fényes anyag pedig messziről is feltűnő. Egyáltalán nem dekoltált fazonról beszélünk, szóval a bátrabbak önmagában a melltartóban is futhatnak, nem szükséges rá pluszban felsőt felvenni. Bár a mostani edzőtermi trendek szerint amúgy sem elvárás… Persze csak, ha nem zavar, hogy a mellbimbód teljesen át fog ütni a vékonyabb anyagon.

Igaz a vékony anyag előnye, hogy jól szellőzik, könnyű viselet. A varrás ezúttal is a melltartó oldalához esik, ami praktikus, hiszen nem irritál.

Nagy negatívum a túldesignolt alsó gumírozás. Erről azért ejtek szót minden alkalommal külön is, mert ha a gumi rossz, akkor az egészet el is felejthetjük akár, mert ez itt nem a Baywatch…

Szóval bár elég szoros a gumi rész egy viszonylag keményebb szövésű rugalmas cérnával van kialakítva, ami sávosan köti össze a keresztgumikat, csíkos hatást kölcsönözve az alsó pántnak. Szerintem ez a megoldás eléggé keménnyé és érdessé teszi a sportmelltartó alsó részét, ami rossz érzés, és intenzívebb edzésnél irritáló is lehet.

Összességében a célnak megfelel, de az alsó merev gumi miatt nálam ötből csak négy csillag.

USA PRO

USA Pro itthon a Sports Directben található márka. Egy kifejezetten sportboltban azt gondolnánk, hogy bármihez nyúlunk tökéleteset találunk. Számomra ez a darab egyszerűen egy kicsit sok. Felesleges elemekkel, ami teljesen szükségtelen a viselője szempontjából.

Ha a kezünkbe vesszük a melltartót, elsőre az fog feltűnni, hogy baromi nehéz, tapintásra kicsit fürdőruhaszerű. A H&M-eshez hasonlóan szélesebb forma jellemzi a hátmegoldást, ami azért lesz ormótlan, mert a melltartót két dupla rétegű anyag alkotja. Gyakorlatilag mintha egy kecsesebb fazonra, rávettünk volna egy szélesebb fazont.

A négy réteget pedig szinte hihetetlen, de tudták tovább fokozni, két kicsit old school push up melltartó megoldásra emlékeztető válltömés szerű szivacsbetéttel. Lassan ott tartunk, hogy bokszolni is elmehetünk benne mindenféle védőfelszerelés nélkül.

Bár kívülről úgy néz ki, hogy a varrás a melltartó két oldalán található, végig lapozva a belső rétegeket az utolsó fejezetnél rá is bukkanunk a kellemetlen tényre, hogy a melltartó szivacsbetétje körbe van stoppolva, hogy ne tudjon elmozdulni. Ez a két félkör pedig felvéve sem túl kényelmes, hiszen a melltartóhoz képest kicsi, szóval egyáltalán nem értem mi szükség volt rá. Ahogy a galaktikus mintára is felesleges volt oldalt elhinteni pár fehér virágmotívumot…

Ennyi szint után mondanom sem kell, hogy légáteresztésről nem is beszélhetünk. Felvenni egyébként elég nehéz, mert a sok réteg elég a rugalmasság rovására megy. Gyakorlatilag, mint amikor tini korodban lusta voltál a pólót meg a pulcsit külön fel- vagy levenni és a sok rétegtől egyszerre próbáltál megszabadulni fürdés előtt. Egyszóval megkönnyebbülés volt lehámozni magamról.

Az, hogy egy sportmelltartó szoros, egyébként óriási piros pont, de a melleim konkrétan a melltartó oldalán, a hónaljamnál próbáltak meg maguknak egy kis menekülő utat keresni. Megfulladtak ők is és én is mozgás közben, pedig a számomra megfelelő méretet választottam, és ez a problematika a melltartó kialakításának számlájára írható.

És akkor jöjjön még valami, a gumírozás, az egész melltartó stílusához egy szélesebb hatékony gumit várnánk, de nem, gyakorlatilag el van varrva ez a flexi anyag, és ennyi. Ennek ellenére nem csúszik fel, és gyakorlatilag semerre sem, keresztre vagyunk feszítve benne.

Egyébként minden fullasztó tulajdonsága ellenére átment a teszten, hiszen a melleim a helyükön maradtak, még intenzív edzésnél is.

A fentiek tükrében viszont nem tudok többet adni, mint ötből három csillagot.

A kínai

Végül, de nem utolsó sorban, szerintem kevesen vagyunk, akik ne adtuk volna már be a derekunkat egy jól kinéző kínainak, legalábbis ha ruhákról van szó. Én minden alkalommal befürödtem, de bevallom, mikor ezt a sportmelltartót megvettem, terhes voltam, és egyetlen szempontom az volt, hogy ne nyomjon, de tartson. Szóval rohadt ronda, és nulla kilométer per órás tempónál tart is.

Már túl vagyok ugyan a terhességen, de bevallom, eleinte még húsz kiló plusz volt rajtam, szóval ezzel a túlsúllyal nem igazán álltak velem szóba a sportmelltartógyártók. Nem volt mit tenni, ezzel a keserű szájízzel felvettem hát, ami volt, és nekiláttam a futásnak. Ekkor már nagyon meleg volt, és egy bővebb, nagy over size karkivágású ujjatlannal párosítottam a szettem. Csak két kilométer várt rám, mindezt lefutottam, mert épp elég volt elindulnom 8 héttel a szülés után, és ha én elhatároztam, hogy futok, biz’ isten lefutom, amit elterveztem.

Már az első pár lépésnél szembesültem a ténnyel, hogy a mélyen dekoltált kínai, sportnak hitt melltartómból a szélrózsa minden irányába lengedeztek a melleim, aminek a divatos ujjatlan csak ennyit üzent: szálljatok, csak szálljatok!

Mit és mondhatnék: ötből semmi!