Újszülött csecsemőt húztak le a kórházi vécén

Újszülött csecsemőt húztak le a vécén egy kórházi mosdóban a délnyugat-indiai Keralában – írja a The Sun.

A baba holttestére azok a vízvezeték-szerelők találtak rá, akiket dugulás miatt hívtak ki a helyszínre. Elmondásuk szerint úgy látták, valamilyen labdaszerű tárgy dugaszolta el a vécét, amiről kiderült, hogy egy kislány feje.

A rendőrségi közlemény szerint a szülők eredetileg egy vizsgálatra hozták be a kétnapos kisbabát a kórházba, azonban ismeretlen okokból végül lehúzták a vécén. Ennek némiképp ellentmond, hogy a köldökzsinórt és a méhlepényt is érintetlenül találták a helyszínen, vagyis az is lehet, hogy az édesanya a mosdóban szülte meg a gyermeket.

A rendőrség jelenleg a szülők után nyomoz, eddig azonban nem sikerült kideríteni a személyazonosságukat. Ezzel párhuzamosan megkezdték a baba holttestének vizsgálatát is.