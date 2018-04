Durván félrement a netes rendelése ennek a srácnak – fotó

Dylan Evans nemrégiben rendelt egy fekete farmert és egy napszemüveget a hazánkba is szállító ASOS webshopból.

A rendelése azonban egy kicsit félrement, és a nadrág helyett egy szuperdögös, vörös salsa-ruhát kapott – még szerencse, hogy a mérete. Dylan a Twitteren panaszkodott: „Hé, ASOS, lehet, hogy tévedek, de szerintem nem azt küldtétek, amit rendeltem.”

Ayy @ASOS (I might be wrong) but, I’m pretty sure you’ve sent me the wrong order... pic.twitter.com/mFRTi3yg6T

A cég hasonlóan pozitív hangnemben válaszolt:

„Hé, Mr. Dylan, nagyon csinos Önön a ruha! Küldje el a rendelése kilenc jegyű számát, és visszacseréljük.”

Dylan követői azonban azt szeretnék, ha megtartaná a ruhát – és lássuk be, ahhoz képest, hogy fekete farmert akart, egész csinos benne!

Actually @ASOS ... I think I’m going to keep the dress? So yeah, thanks! 💃🏼💃🏼💃🏼 pic.twitter.com/mz1NpPAGkj