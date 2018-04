Ötven éves, de rendszeresen a fia barátnőjének hiszik a kínai szépséget

Liu Yelin elmúlt 50 éves, mégis rendszeresen a fia barátnőjének nézik. A képeit látva ez nem is csoda: Liu egy nappal sem néz ki többnek harmincnál.

A kortalan kínai szépség tavaly májusban keltette fel először a nemzetközi bulvármédia figyelmét, azóta pedig rajongóinak száma egyre csak nő: az Instagramon már 46 ezer követője van, a kínai Facebookon, a Weibón pedig már több mint 150 ezren követik.

Anya mindig is gyönyörű volt. Amikor fiatal volt, ő volt a legszebb lány az iskolájában. De az idő múlásával még szebb lett

– nyilatkozta Liu Yelin fia.

Amikor megkérdezik a titkát, Liu mindig elmondja, hogy rengeteget edz. Harminc évvel ezelőtt kezdett úszni, és még ma napi rendszerességgel mozog. Legyen szó akár úszásról, tornáról vagy jógáról, Liu minden nap szakít néhány órát az edzésre.

Néhány évvel ezelőtt azt nyilatkozta, egyetlen álma, hogy 80 évesen is jól nézzen ki bikiniben. A mostani képeit elnézve pedig minden esélye megvan erre. Ennél is fontosabb azonban, hogy más nőket is rá akar venni arra, hogy edzenek, tegyenek a szépségükért, és legyen nagyobb az önbizalmuk.

(Oddity Central)