Valóra válhat a Down-szindrómás kiscserkész álma

A 15 éves Logan Blythe szülei azért indítottak pert a helyi cserkészegyesület ellen, mert nem akarták engedélyezni Down-szindrómás fiuknak, hogy megszerezhesse a legmagasabb cserkészi címet. Ennek a címnek az elnyerése ugyanis számos kihívás teljesítésével jár, köztük olyanokkal is, amelyekre a Down-szindrómás fiú egészségi állapota miatt nem lett volna alkalmas (például hosszútávúszás).

National Boy Scouts of America: Demand the Boy Scouts of America reinstate the rank of Eagle Scout to Logan Blythe – Sign the Petition! https://t.co/m185FMP74I via @Change

— Niki Lee (@itsnikilee) 2018. április 12.