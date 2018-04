Tényleg mindig erősnek kell lennünk?

Nemrég meghalt a nagymamám, és volt, aki azt írta nekem, hogy: legyél erős, ő is biztos azt szeretné. Tekintettel arra, hogy rá egy napra sikeresen meg is betegedtem, minden voltam, csak erős nem, de igazából az a kérdés merült fel bennem, hogy most így, ebben a helyzetben tényleg erősnek kellene lennem? Vajon mikor, ha nem ilyenkor mutathatja meg az ember a sebezhetőségét és azt, hogy bizony szabad „gyengének” is lenni. Csupán azért, mert mindez egyszerűen emberi.