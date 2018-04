Egy anyuka kiakadt, mert a kisfia bölcsődéjében áttértek a vegán étrendre

Elgondolkodtató történetet osztott meg egy Aimee nevű édesanya a Netmums nevű oldalon: az anyuka azután ragadt billentyűzetet, hogy a kisfia bölcsődéjében vegánra cserélték a menüt a szülők beleegyezése, megkérdezése nélkül. Az édesanya azért fordult a többi szülőhöz az interneten, mert nem tartja helyesnek, hogy a gyerekek sem halat, sem húst nem kaphatnak a menzán.

Elmondása szerint a bölcsődében az igazgatóhelyettes nyomására vezették be a változtatást, aki nemrég tért vissza a szülési szabadságáról. A nő időközben vegán lett, és most azt szeretné, ha az oda járó gyerekek is ezt az étrendet kövessék.

Aimee szerint ez azonban a szülők döntése kellene, hogy legyen. A szülőket egy e-mailben értesítették arról, hogy a bölcsődében megváltoztatják az étrendet, azt azonban nem árulták el, ez pontosan mit jelent. Csak amikor személyesen is átböngészte a menüt, akkor vette észre, hogy kizárólag vegán ételek szerepelnek rajta.

Az anyuka szerint sok gyerek családja a “hagyományos” étrend híve, ezért elfogadhatatlannak tartja, hogy ezt egyáltalán nem beszélték meg velük. Rövidesen panaszt is tett a vezetőségnél, de állítása szerint hamar lerázták.

Aimee-t rengeteg szülő támogatja, akik egyetértenek abban, hogy ilyen döntéseket nem szabadna ráerőltetni a gyerekekre. Valaki azt a kérdést is feltette: mit szólnának a vegánok, ha ez fordítva történne meg, és húsos ételeket erőltetnének az ő gyerekeikre?

Az egyik szülő, aki egyébként maga is gazda, hosszú hozzászólásban támogatta az anyukát. Ő abban hisz, hogy a gyerekeknek szüksége van olyan tápanyagokra, amelyeket a vegán étrend nem biztosít a számukra. Emellett azt is leírta, mennyire elege van a “vegán propagandából”, véleménye szerint ugyanis rengeteg félrevezető információt, féligazságot és hazugságot terjesztenek erről az interneten, amit a városi lakosság csak azért hisz el, mert teljesen eltávolodott a vidéki élettől. A hozzászóló azt is elmondta, ő bölcsődét váltana, ha ez az ő gyerekével történne meg.

Megint mások éppen a vegán étrend mellett foglaltak állást. Szerintük igenis jó, mert egészségesebb, ha a gyerekek sok zöldséget és gyümölcsöt esznek, pláne, hogy otthon a szülőktől úgyis megkapják a felvágottat és a tejet. Egy anyuka azt írta, nem tudja megérteni, miért muszáj a gyerekeknek húst enni a bölcsiben. Sokan vele értettek egyet, és azt is felvetették, hogy a túlzott húsfogyasztás rákhoz, szívproblémákhoz és cukorbetegséghez is vezethet. A zöldségek és a gyümölcsök ezzel szemben nem okoznak semmilyen betegséget.

