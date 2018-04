A három legmeredekebb szépségszalonsztori, amit életedben hallottál

Férfi intim gyanta

Nem tudom, hogy melyikünk küldené el szívesen a párját egy idegen nőhöz, no pláne a saját kozmetikusához, egy kis fazonigazításra… De ma már elfogadott dolog, hogy nemcsak a nők, hanem a férfiak is fokozott hangsúlyt fektetnek a szőrtelenítésre. Bár nagy valószínűséggel a többségük még mindig zárt ajtók mögött intézi a dolgot, ki-ki a legjobb „belátása” szerint. Legalábbis így gondoljuk ezt mi, laikusok.

Pedig az erősebbik nem tagjai közül is sokan az alapos, gyors és precíz munkára voksolnak, ami a boxeren túli területet illeti. De, hogy a fenébe történik ez a gyakorlatban? Engem mindig érdekelt. Úgy, mint a nőknél a nőgyógyász székben, vagy van valami speckó szuszpenzor szerű eszköz, ami mögé elbújhat a férfiasság? Számtalan kérdés merült fel. Amire ki is válaszolhatott volna hitelesebben, mint egy kozmetikus, aki testközelből tudósít.

„Számomra, nem arcpirító, ha egy férfi bejelentkezik intim gyantára. Nekem ez a munkám, ne gondoljátok, hogy egy tinédzser arckezelés, bármivel is jobb ennél. Sőt, általában a férfi vendégekkel mindig jobb a hangulat, én pedig próbálok a lehető legtermészetesebb lenni velük. Első alkalommal, még egy kicsit hezitálnak, pironkodnak, de előttem aztán nem kell. Ha valaki szégyenlősebb típus, annak felajánlom, hogy egy törölközővel takarja el magát. Ez esetben én mindig az éppen aktuális területen dolgozom, és effektív nem érek hozzájuk, ott legalábbis nem. Az asszisztencia az ő dolguk. És, ha már ott vagyunk nem csak az első, de a hátsó fertályt is megszabadítjuk a kellemetlen szőrszálaktól” – meséli Dalma, kozmetikus.

Női intim gyanta

Ne gondoljuk, hogy a nőkkel sokkal könnyebb a helyzet. Azt hihetnénk, hogy nő a nővel sokkal jobban megérteti magát. Főleg egy ilyen bizalmas helyzetben. Egyeseknek természetes, hogy gyantáztatják magukat odalent, míg mások elképzelni sem tudják, hogy egy másik nő hozzájuk érjen ilyen körülmények között. Valamiért más szituáció ez, mint mondjuk egy nőgyógyásznál. Ott kevesebb a bőrkontaktus, több a speciális eszköz, és pár pillanat az egész. Ellenben a gyantázás nagyobb körültekintést igényel.

„Igen kényes szituációkba keveredtem már a munkám során. Én csak női intim gyantát vállalok. Sajnos a pályám elején volt negatív tapasztalatom a férfi vendégekkel. Igaz, hogy kevés munka, de nekem akkor sem éri meg az esetleges kellemetlenséget.

Persze a nőkkel sem mindig könnyebb a helyzet. Igaz, hogy sokan járnak hozzám, és nehezen tudok időpontot adni, de az mégiscsak nonszensz, amikor idejön valaki, és szemrebbenés nélkül szétteszi a lábát miközben folyik ki a véres vatta a fehérneműjéből. Egyrészt, mint megoldás is furcsállom a vattát a mai világban, de ez nem is tartozik rám. Olyannyira nem, hogy megkértem, hogy most távozzon, mert így nem tudom megcsinálni a munkát. Én is ember vagyok, és azt gondolom, hogy a kölcsönös tisztelet megadása egy ilyen szituációban, még jelentősebb, legalábbis annak kellene lennie. Persze mondanom, sem kell, hogy a vendégem értetlenül állt a fogadtatás előtt, és többet nem jött hozzám. Igaz, ezúttal nem is bánom” – avatott be minket kulisszatitkaiba Bianka, kozmetikus.

Pedikűr

Az ember lába között nem csak a kozmetikus dolgozhat, de a pedikűrös is. A nyár pedig a főszezonja a szép lábaknak, úgyhogy hello szexi pántos szandi, de ehhez előbb még egy kicsit szépülni sem árt.

„Általában az emberek nem gondolnak bele, hogy milyen is nekem, ott guggolni fél órát, egy órát a vendég lába között. Mivel a munkafolyamat áztatással kezdődik, így a műanyagszandálok okozta kellemetlen szagok jó esetben elillannak mire a munka érdemi részéhez érek: amikor felemelem a lábat, és elkezdem leszedni az elhalt hámréteget. Sokak számára maga a pedikűrözés is bizarr munka, de higgyétek el, ez is csak ugyanolyan, mint bármi más. Eleinte rácsodálkozik az ember egyre másra, de idővel rutinná válik. Viszont egy valamit nem tudtam megszokni!

A nyári nagy melegben a nők igyekeznek minél lengébb ruhákba bújni, sokszor mondhatom, hogy tangában gyakorlatilag, meztelen fenékkel ülnek a pedikűrös székben. Az egész napos munka, és rohanás után, a nálam eltöltött idő csak hab a tortán. Inkább nem is részletezném, hogy egy-egy lábcserénél olyan szag csapott meg, hogy sokszor azt éreztem már, hogy leesek a székről. És ez még csak a jobbik eset. A rosszabb, ha valakinek ehhez még fel sem kell emelnie a lábát” – meséli Alexa, kéz- és lábápoló szakember.