Ezeknek a fiatal, színes bőrű lányoknak a jégpálya a megvalósult amerikai álom

Noha azt hihetnénk, hogy már réges-régen leáldoztak azok az idők, amikor bőrszín alapján diszkriminálták az embereket, az USA-ban sok esetben még mindig tetten érhető a mindennapokban a rasszizmus. Sokkal rosszabb eséllyel indulnak az életben az olyan szegény kerületek színes bőrű fiataljai, mint a New York-i Harlem.

A korábban maga is versenyszerűen műkorcsolyázó Sharon Cohen kifejezetten afroamerikai és latin származású, hátrányos helyzetű fiatal amerikai lányoknak hozta létre alapítványát. A Harlem Ice programban nemcsak versenyszerűen korcsolyázni tanulnak meg a lányok, hanem heti kétszer tudományos különóráik, illetve mentorprogramjaik is vannak. Többek között ennek köszönhetik a jégen is tapasztalható önbizalmukat és azt, hogy a végzősök száz százaléka jut be valamilyen felsőoktatási intézménybe.

De a műkorcsolyaversenyeken is szépen szerepelnek a lányok, akiknek az egyesület közössége mindennél többet jelent. Sokan csonka családban élnek vagy örökbefogadott gyerekek, akik halmozottan hátrányos helyzetből indulnak az életben, és csapattársaik jelentik számukra az igazi családot. Sharon Cohen, a Harlem Ice alapítója szerint ezeknek a lányoknak nemcsak közösséget biztosítanak, hanem korán megtanítják nekik, hogy ugyanannyit érnek és ugyanazokra a dolgokra képesek, mint fehér, középosztálybeli társaik. Még akkor is, ha környezetük sokszor az ellenkezőjét akarja elhitetni velük.

