Ez a tengerparton talált 30 éves zacskó megmutatja, mi a baj a műanyag csomagolással

A 10 éves Laurence Miller az angliai Padstow tengerpartján szedett társaival szemetet, amikor egy furcsa kinézetű zacskót talált.

Kiderült, hogy egy olyan Walkers chips csomagolására bukkant, amelyet még a 80-as években gyártottak. A sajtos és hagymás ízű chips zacskóján lévő nyereményjáték ugyanis legalább 30 évvel ezelőtti akciója volt a cégnek.

So is this proof that #Walkers Cheese and Onion Crisps have always been blue? Fossil washed up on beach has WOKE tweeps UK wide and has Mandela Effect believers running for the hills. pic.twitter.com/ZREUJ7rGhm