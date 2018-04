Tündérien reagált albínó kishúgára az ötéves kislány

A szívmelengető történetet a kétgyerekes amerikai anyuka, Taylor Dunnavant osztotta meg a Love What Matters Facebook-oldalán. A 25 éves Taylor a posztban elárulja, bár férjével régóta szerettek volna egy második gyereket, az elmúlt években leginkább csak kudarcok érték őket ezzel kapcsolatban. „Mikor nagy sokára végre elmentem egy orvoshoz, aki megerősítette, hogy terhes vagyok, a férjem és én is nagyon meglepődtünk. És persze izgatottan vártuk az új jövevényt.”

Taylor bevallotta, az első terhességéből kiindulva nyugodt időszakra készült. „Biztos voltam benne, hogy ahogy az első lányomnál, úgy most is az lesz, hogy kívánós leszek majd, és egy csomót hízok. Ehhez képest ez a terhesség teljesen más volt. Az első időszakban egy falat nem sok, annyi sem ment le jóízűen a torkomon, és nem hogy nem híztam, de még fogytam is.”

A házaspár a 20. héten tudta meg, hogy kislányt várnak – Taylor meg mert volna esküdni, hogy fiuk lesz –, a pici pedig két héttel a szülés kiírt időpontja előtt, március 4-én érkezett. „Mikor az orvosok végre a kezembe adták Noralynn Kayt, csak annyit bírtam kinyögni, hogy: ó” – meséli Taylor, majd hozzáteszi, ledöbbentette, hogy újszülött kislánya szó szerint hófehér hajjal jött a világra.

Az első sokk után következett a második. „Másnap már az egész kórházban Nora és az ő fehér haja volt a téma. Teljesen idegen nővérek, orvosok kopogtattak be hozzánk, csak hogy egy pillantást vethessenek a mi fehér hajú babánkra. Volt, aki kérdezősködött is. Hogy albínó-e, és ha igen, volt-e már korábban a családban valaki, aki albínó volt.” Taylor azt mondja, meglepte a hatalmas érdeklődés, ám a kérdésektől egy idő után ideges lett. „Olyan volt, mintha már most címkéznék és kirekesztenék őt. Csak mert más.”

Taylor a posztban elárulta, a leginkább attól tartott, mit szól majd Nora ötéves nővére az új jövevényhez. „Aggódtam, pedig nem is volt rá okom. Az én tüneményes nagylányom, aki konkrétan ébenfekete hajjal született, azt mondta nekünk, mikor először kézbe vette albínó kishúgát, hogy a fehér haja miatt ő egy igazi hótündér, a Jégvarázs Elzájának rokona.”

A büszke anyuka a bejegyzésben elmondta, azért osztotta meg a történetet, hogy példát mutasson másoknak, hogyan kell reagálni arra, ha egy gyerek picit más, mint a többiek. Emellett szeretné felhívni a figyelmet az albínó gyerekekre is. „Noralynn előtt se én, se a férjem nem tudtunk semmit az albinizmusról. Most viszont minden nappal egyre többet tanulunk róla.”