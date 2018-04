Mindkét lábát és az orrát is elveszítette egy kutyakarmolás miatt

Az 50 éves manchesteri férfi, Jaco Nel demens betegekkel dolgozott pszichiáterként, míg egy nap influenzaszerű tünetei lettek. Reszketett, majd leizzadt, később zavartan viselkedett.

Ahogy kórházba került, az orvosok azonnal észrevették a piros foltokat a bőrén, ami a szepszis egyik jele, így azonnal antibiotikumot adtak neki. Kiderült, hogy a vérmérgezés egy apró karcolásból indult ki, melyet Jaco a kutyájával, a Harvey nevű cocker spániellel való játék közben szerzett, és amelyről már meg is feledkezett. Az állat nyálában lehetett a káros baktérium.

