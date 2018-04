Eltörölték a házi feladatot ebben az iskolában

Nagyon élesen emlékszem arra az érzésre, amelyet hol földrajzórán, hol a matek felelés előtt, de még énekórákon is átéltem. Masszív gyomorgörcs, félelem a megalázottságtól, amit némely tanár sajnos még mindig jó pedagógiai elvnek tart ma is. Nyilvánvalóan valahogy számon kell kérni néha a diákok tudását, mert rendesen elkanászodhatnak, de nem mindegy, milyen módon kérjük vissza a tananyagot. Nem a felelés, a vizsgák és a megannyi házi feladat jelent csak megoldást, léteznek modernebb, ügyesebb lehetőségek is.

Az elmúlt évtizedekben a kutatók azon gondolkodtak, hogy a házi feladat okozta szorongás felülmúlja-e az előnyöket, és arra jutottak, hogy sokszor igen. A Stanford University 2014-es tanulmánya szerint a túlzott mennyiségű házi feladat nemcsak a stresszt növeli, hanem alvászavarokat vagy akár fejfájást is okozhat.

Tekintettel erre a kutatásra, csak idő kérdése volt, hogy az iskolák kísérletezni kezdjenek radikális megoldásokkal, melyekkel kiküszöbölhető a leckeírás. Az elsők között egy Montreal-i általános iskola igazgatója döntött úgy, hogy a diákok inkább játsszanak délután, minthogy házit írjanak.

Most a svédországi Bodenben egy iskola további lépéseket tett: az igazgató nemcsak a házi feladatokat tiltotta be, hanem a teszteket is a stressz csökkentése érdekében. A hallgatók nagyon megkönnyebbültek a hír hallatán, mivel egész évben nagy nyomás alatt vannak a tanévben. A döntést, természetesen, vegyes fogadtatással fogadták a városban.

Petronella Sirkka, az iskola igazgatója szerint sokkal fontosabb a tanulók pszichológiai rendbenléte, és úgy tűnik, kevesebbet szoronganak, ha nincs ekkora teljesítménykényszer. Ezek a változtatások nem egyedülállóak Svédország számára, az intézményekben nagyon sok figyelmet fordítanak az egyénre szabott oktatásra, a készségtárgyakra, illetve arra, hogy a diák jól érezze magát az iskolában és kíváncsian, örömmel tanuljon.

Yahoo Lifestyle