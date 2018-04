Instagramozol? Készülhetsz egy fontos változásra

Most is el lehet menteni könyvjelzőként az egyes fotókat, hagyományosan lementeni viszont eddig nem lehetett az Instagramra feltöltött tartalmakat (itt vannak a mieink). Ez főleg azoknak okozott problémákat, akik sok, akár több száz képet őriznek a profiloldalukon.

Mostantól viszont a Facebook rendszeréhez hasonlóan az Instáról is le lehet menteni a fotókat és videókat, vagy a feltöltött üzeneteket. A TechCrunch cikke szerint a változtatás bizonyára az EU által kikényszerített szigorúbb adatkezelési szabályozáshoz kapcsolódik. A rendelet május 25-én lép életbe,valószínűleg az új funkció is azzal egy időben élesedik majd. (via hvg.hu)