Lezuhant a körhintából egy nő, súlyosan megsérült

Egy negyvenes éveiben járó nő súlyosan megsérült a Hillingdonban található Funderpark vidámpark körhintára hasonlító szerkezetén ülve. Nem tudni, pontosan hogyan, de kiesett a székből, nekiesve a korlátnak, majd a földre zuhant. Azonnal sürgősségi ellátást kapott, de még így is órákon át látták el őt.

A rendőrség megerősítette, hogy a nőnek kritikus, de stabil az állapota. A balesetet többen is végignézték, többek között a sérült gyerekei is, akik sokkot kaptak a látottaktól. A nőt most egy londoni kórházban ápolják, a balesetet még vizsgálják.

The Sun