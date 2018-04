Kihalás fenyegeti a punkfrizurás teknőst

A Londoni Zoológiai Intézet felvette a legveszélyeztetettebb hüllők listájára a St. Mary folyó teknősét. Az állat egyik különlegessége a megjelenése, ugyanis a páncélján és a fején tengeri alga rakódik le, amitől úgy néz ki, mintha zöld punkfrizurát viselne.

A teknős, ahogy arra a neve is utal, az ausztráliai St. Mary folyóban él. A nemi szervei speciális mirigyeinek segítségével a víz alatt is képes lélegezni, ami lehetővé teszi számára, hogy akár 72 órán át is odalenn maradjon.

Ez a teknősfaj a Természetvédelmi Világszövetség kihalással fenyegetett fajok vörös listáján is szerepel.

