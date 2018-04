Egy hétig naponta csak öt órát aludt, így nézett ki a kísérlet végére

Ryan Bergara, az amerikai Buzzfeed hírportál állandó munkatársa a közelmúltban arra vállalkozott, hogy meglehetősen hagyományosnak számító, monofázisú alvásrendjét polifázisúra cserélje. Mindezt a hatékonyság és az aktívabb élet reményében tette. Azok ugyanis, akik áttértek a polifázisú alvásra, Ryan kutatásai szerint aktívabban töltik a napjukat, és sokkal több mindenre jut idejük, mint ha egyhuzamban végigaludnának 7-8 órát.

A polifázisú alvás (erről itt írtunk bővebben) híve szerint az ő módszerük segítségével az agy gyorsabban éri el a gyors szemmozgásokból álló REM-fázist, ennek köszönhetően az alvás tényleges hossza kevésbé számít. A kutatások szerint például a teljes populáció három százaléka mindenféle káros hatások nélkül képes mindössze néhány órányi alvással funkcionálni.

Ryan arra volt kíváncsi, ő vajon ezek közé az emberek közé tartozik-e, ám mielőtt nekikezdett volna az egyhetes tesztidőszaknak, felkereste az UCLA egyik alvásszakértőjét, dr. Alon Avidant, hogy megtudja, számolnia kell-e kellemetlen, esetleg veszélyes mellékhatásokkal. A szakértő elmondta, ha Ryan nem tartozik azon kevesek közé, akik kevés alvással is beérik, már rövid távon is igencsak kellemetlen mellékhatásokkal kell számolnia, melyek közül az ingerlékenység és a koncentrációzavar csak a kezdet.

A férfi ennek ellenére belevágott a kísérletbe, melynek részeként éjszaka 4,5 órát, napközben pedig kétszer 20 percet aludt, amit részletesen dokumentált is. A videóiból kiderült, az első két napja volt a legrosszabb, a fáradtság miatt ugyanis ahhoz is alig-alig volt energiája, hogy a napi feladatait elvégezze. A helyzet a következő napokban sem változott jelentősen: Ryan a 3.-4. napban kezdte észlelni, hogy megnövekedett a reakcióideje, hogy elfelejt teljesen triviális dolgokat, és hogy könnyen dühbe gurul.

Az ötödik napon a viselkedése meglehetősen furcsa fordulatot vett: végleg letett arról, hogy bármit is határidőre megcsináljon, és különös nevetésrohamok törtek rá. Ryan elmondta azt is, bár több ideje lett volna az elvégzendő teendőre, az edzésre és a kikapcsolódásra is, a fáradtság miatt igazából semmihez nem volt ereje, így a felszabaduló idejében leginkább azon sopánkodott, hogy mennyire fáradt.

A hetedik napra a bevállalós fiatalember teljesen elkészült az energiatartalékaival. Mikor a négy és fél órás alvás után ébresztette a telefonja, képtelen volt elkezdeni a napját, és úgy döntött, inkább visszafekszik aludni. „Hogy ajánlanám-e valakinek a polifázisos alvást? Nyilván azoknak, akiknek a szervezete úgy van beállítva, hogy tolerálja az ilyen minimális mennyiségű alvást. A többieknek nem. Életem legrosszabb élménye volt” – tette hozzá.