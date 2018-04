Huszonkilenc kiló műanyagot találtak a partra sodródott ámbráscet gyomrában

29 kilogramm műanyagot találtak annak az ámbráscetnek a gyomrában, amelyet februárban sodort partra a víz Dél-Spanyolországban – írja a Science Alert. A 10 méteres állat boncolásakor az El Valle Wildlife Recovery Center szakemberei műanyag zacskókat, egy üzemanyagkannát, valamint több kötelet és hálódarabot találtak.

A szakemberek vizsgálata során kiderült, hogy az ámbráscet azért pusztult el, mert nem tudott megszabadulni a rengeteg lenyelt műanyagtól, ami így elzáródást okozott az emésztőrendszerében. Végül az emiatt fellépő fertőzés ölte meg az állatot. A murciai önkormányzat a hír hallatán úgy döntött, kampánnyal hívják majd fel a figyelmet a műanyag hulladék kártékony hatására.

Leírni is borzasztó, de egy három évvel ezelőtti vizsgálat arra az eredményre jutott, hogy évente több mint 8 millió tonna műanyag kerül az óceánok vízébe. Így aztán tényleg nem csoda, hogy akár 30 kilogrammot is lenyelhet egy ilyen hatalmas állat.