Megható: húga agyműtéte után a báty is leborotválta a haját

A testvérek gyakran utánozzák egymást – ám a 19 éves Ethan és 17 éves húga, Alana McMullan között szó sincs kicsinyes rivalizálásról. Ethan puszta szeretetből és szolidaritásból követte húga hajviseletét, amit a lány agyműtéte indokolt.

Hetekig tartó szédülés és hallásromlás után Alanánál agytumort diagnosztizáltak. Miután megműtötték, egy jókora heg maradt a tarkóján – Ethan pedig úgy gondolta, egy ugyanilyen frizurával fog tisztelegni húga előtt.

I love my little sister! Time to kick this tumors butt!! #twins #McMullanStrong pic.twitter.com/ntuuwS7gb6