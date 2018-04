73 éves a világ legidősebb ötödikese

Lalringthara, a hetvenhárom éves indiai férfi sosem végezte el az általános iskolát – önhibáján kívül. A New Hruaikawn faluban élő aggastyán 1945-ben született, amikor India még brit gyarmat volt. Édesapja kétéves korában meghalt, így nagyon hamar be kellett segítenie édesanyjának a család fenntartásában, ezért csak az első és második osztályt fejezte be.

A férfi tavaly felkereste a helyi iskola igazgatóját, és kérte a felvételét, ami idén meg is történt: rögtön az ötödik osztállyal kezdi. Ismerői szerint Lalringthara világéletében hatalmas tudásszomjról tett tanúbizonyságot, és mindig szerette volna befejezni az általános iskolát.

Lalringthara a helyi Mizo nyelven tud írni és olvasni, az iskolától viszont azt reméli, hogy angolul is megtanítják, és így megérti majd az angol nyelvű televíziót, sőt előbb-utóbb akár angol nyelvű önéletrajzokkal jelentkezhet új állásokra.

Age is just a number: 73-year-old Lalringthara of #Mizoram has enrolled in Class V to complete his education. He had given up studies after Class 2 to help his mother in farming. https://t.co/hB6AbKwojR pic.twitter.com/eHdamSa5Uh

— Anupam Bordoloi (@asomputra) 2018. április 7.