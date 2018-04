A szex is jobb lehet, ha megosztjuk a házimunkát

Hagyjuk a szexjátékokat és a szexi fehérneműt, ennél sokkal egyszerűbben fellendíthetjük a szexuális életünket: elég, ha egyenlő mértékben végezzük el a házimunkát. Már ha hiszünk az amerikai Council of Contemporary Families kutatási eredményeinek.

Daniel Calrson, a utah-i egyetem professzora, így foglalja össze a kutatást: „Bár a vizsgált pároknak csak az 1/3-a osztozik a háztartási feladatokon, e csoport tagjai voltak azok is, akik a legelégedettebbnek bizonyultak a házasságuk és a szexuális életük terén.” A professzor azt is hozzátette, hogy ezek a párok gyakrabban is bújnak össze, mint a ’90-es évek házaspárjai.

A kutatás csak a heteroszexuális párokat vizsgálta, és kitért arra is, mit preferálnak a férfiak, és mit a nők. A férfiakra például igazi afrodiziákumként hat a közös bevásárlás, a nőket pedig azzal lehet levenni a lábukról, ha a párjuk besegít a mosogatásban.

apartment therapy