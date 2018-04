Súlyos pénzbírság vár rá, mert 7 kutyával lakik együtt

Összefogott a lakóközösség a soproni Jereván-lakótelep egyik lépcsőházában, mivel az egyik tulajdonos hét kutyát tart az ötven négyzetméteres lakásában. A Kisalföld arról ír, hogy végül a Soproni Állat- és Természetvédők Egyesület tett bejelentést a hatóságoknál, az önkormányzat igazgatási osztálya pedig felszólította a tulajdonost, hogy harminc napon belül gondoskodjon az általa tartott ebek egyedi jelöléséről, továbbá csökkentse a kutyák létszámát maximum háromra, gondoskodva arról, hogy ez a szám a későbbiekben se emelkedjen.

Az állatvédők azt mondják, hogy lakossági közreműködéssel, a lépcsőházban élők beszámolói alapján fogják nyomon követni, hogy a férfi eleget tesz-e a határozatban foglaltaknak. Hozzátették, amennyiben nem tartja be az előírásokat, akár az állattartást is megtilthatják számára. Ebben az esetben az állatok megfelelő helyre történő szállításának és a várható tartásának a költségeit is meg kellene előlegeznie.

Címlapi képünk illusztráció.